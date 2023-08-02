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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Мінна безпека та керування дронами: Міносвіти оновить шкільну дисципліну Захист України

дрон, Лісовий

Із вересня Міністерство освіти та науки планує запустити пілот проєкту оновленої шкільної дисципліни Захист України.

Про це у Facebook повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

– Більше практики, актуальних знань і життєво необхідних умінь. І діти, й учителі дають відгуки, що програма має бути актуалізована, а предмет – корисним та цікавим. Якісна домедична допомога, мінна безпека, керування дронами й орієнтування на місцевості – те, на що сьогодні є запит (і від учнів, і від учениць), – написав він.

З вересня оновленння реалізовуватимуть у школах різних областей України.

На основі відгуків учителів та учнів, що братимуть участь у пілотному проєкті, програму дисципліни буде фіналізовано.

– Щоб пілот відбувся успішно, проведемо навчання для вчителів. Для цього залучаємо до співпраці міжнародні та громадські організації, які мають досвід у навчанні дорослих. Зокрема тих спеціалістів, які готові навчати вчителів роботи із симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму, – додав Лісовий.

Як уточнили у Міносвіти, найближчим часом робочі групи запрошених експертів почнуть працювати над пропозиціями з оновлення дисципліни Захист України.

Вони актуалізують програму та збільшать кількість практичних занять, додадуть підготовку до опанування базовими технологіями, якими зараз користуються захисники й захисниці.

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Міносвіти, Оксен Лісовий, Освіта в Україні
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