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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Данілов назвав заколот Пригожина спецоперацією Кремля, щоб виявити нелояльних генералів

Олексій Данілов
Фото: Апарат РНБО

Заколот ватажка приватної військової компанії Вагнера Євгена Пригожина був насправді спецоперацією, погодженою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, метою цього дійства Кремля було виявлення нелояльних генералів.

Данілова запитали, чому після заколоту не було покарано безпосередньо Євгена Пригожина, адже в країні з авторитарним режимом та диктатурою зазвичай такого не пробачають заколотникам.

– Сьогодні вже можна сказати, що це була спецоперація, погоджена з Путіним. Для виявлення тих генералів, які були не зовсім лояльно налаштовані саме до Путіна та його оточення, – сказав секретар РНБО.

Він зауважив, що вже є розуміння щодо кількості генералів, яких відсторонили від виконання своїх обов’язків, частина з них перебуває за ґратами.

Нагадаємо, 23 червня ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про похід на Москву. Бойовики без будь-якого спротиву зайшли у Ростов і кілька міст РФ, де люди їх зустрічали з квітами.

Похід терористичної організації на Москву зупинився за 200 км від столиці РФ, коли Пригожин домовився з кремлівським васалом Олександром Лукашенком про відведення військ.

На початку липня у ЗМІ почали писати про зникнення генерала Сергія Суровікіна, який не з’являвся на публіці після невдалого заколоту ПВК Вагнера у червні. Також стало відомо про звільнення генерала Івана Попова, який командував окупаційними військами на Півдні України.

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