Как будут голосовать военные, которые сейчас под Бахмутом? Данилов о выборах во время войны
Идея о выборах в условиях военного положения вызывает много вопросов. Ведь военнослужащие на фронте вряд ли могли бы принять в них участие.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Украинская правда.
Он напомнил, что избирательный процесс должен быть справедливым. И государство должно обеспечить возможность голосования для всех граждан без исключения.
– Мне сложно представить, как будут голосовать парни и девушки, которые находятся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта. Как это физически сделать? А если они не будут голосовать, это несправедливо. Они защищают нашу страну. Вот они должны бросить и куда-то идти голосовать или как? Кто себе как это представляет? – отметил Данилов.
По его словам, также есть вопросы с голосованием украинцев, которые временно выехали за границу из-за войны.
Секретарь СНБО добавил, что здесь возникает много вопросов, требующих ответа.
Данилов заверил, что никто не позволит проводить в Украине выборы “несправедливым способом”.
Выборы в Украине: какие заявления звучали
Как известно, сначала о выборах заговорил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс. Он заявил, что Украина должна обеспечить честные, свободные выборы президента и Верховной Рады, даже при условии военного положения.
В ответ Алексей Данилов напомнил, что во время войны никаких выборов в Украине быть не может.
В конце июля спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что запрета проводить выборы во время военного положения “в Конституции нет”. Он прописан в Законе О правовом режиме военного положения (ст. 19).
Впоследствии Стефанчук объяснил свое заявление. Он заверил, что выборы могут состоятся уже после победы, однако для этого нужно вносить изменения в законодательство.
Как известно, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. Согласно законодательству, в это время запрещено проводить выборы президента и парламента.
А в Конституции Украины (ст. 83) прописано, что во время военного положения полномочия Верховной Рады продлеваются до первого заседания первой сессии ВР, избранной после его отмены.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко