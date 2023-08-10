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Юлия Соколова, редактор ленты

Как будут голосовать военные, которые сейчас под Бахмутом? Данилов о выборах во время войны

Олексій Данілов
Фото: УНИАН

Идея о выборах в условиях военного положения вызывает много вопросов. Ведь военнослужащие на фронте вряд ли могли бы принять в них участие.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Украинская правда.

Он напомнил, что избирательный процесс должен быть справедливым. И государство должно обеспечить возможность голосования для всех граждан без исключения.

– Мне сложно представить, как будут голосовать парни и девушки, которые находятся сегодня под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта. Как это физически сделать? А если они не будут голосовать, это несправедливо. Они защищают нашу страну. Вот они должны бросить и куда-то идти голосовать или как? Кто себе как это представляет? – отметил Данилов.

По его словам, также есть вопросы с голосованием украинцев, которые временно выехали за границу из-за войны.

Секретарь СНБО добавил, что здесь возникает много вопросов, требующих ответа.

Данилов заверил, что никто не позволит проводить в Украине выборы “несправедливым способом”.

Выборы в Украине: какие заявления звучали

Как известно, сначала о выборах заговорил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс. Он заявил, что Украина должна обеспечить честные, свободные выборы президента и Верховной Рады, даже при условии военного положения.

В ответ Алексей Данилов напомнил, что во время войны никаких выборов в Украине быть не может.

В конце июля спикер ВР Руслан Стефанчук заявил, что запрета проводить выборы во время военного положения “в Конституции нет”. Он прописан в Законе О правовом режиме военного положения (ст. 19).

Впоследствии Стефанчук объяснил свое заявление. Он заверил, что выборы могут состоятся уже после победы, однако для этого нужно вносить изменения в законодательство.

Как известно, военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продлены до 15 ноября 2023 года. Согласно законодательству, в это время запрещено проводить выборы президента и парламента.

А в Конституции Украины (ст. 83) прописано, что во время военного положения полномочия Верховной Рады продлеваются до первого заседания первой сессии ВР, избранной после его отмены.

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Источник: Украинская правда
Война в Украине, Выборы в Украине, Военное положение, Алексей Данилов, СНБО
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