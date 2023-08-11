Нужно ли ФЛП вести воинский учет наемных работников — ответ адвоката

Государственные органы, предприятия, учреждения и организации должны вести персональный учет призывников и военнообязанных по месту их работы.

Обязан ли ФЛП вести воинский учет, Факты ICTV спросили у адвоката ЮФ Gracers Ларисы Величко.

ФЛП и воинский учет: должно ли физлицо сообщать о наемных работниках

По словам Величко, сегодня в Украине нет прямой обязанности для ФЛП вести учет работников, соответственно, физические лица не будут нести ответственность за неведение воинского учета.

— ФЛП может вести воинский учет по собственному желанию, но это не является обязательным. Однако, если ФЛП решит вести воинский учет, то он должен придерживаться установленных норм и правил, — говорит адвокат.

Законом Украины О воинской обязанности и военной службе предусмотрено, что персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов по месту их работы ведется предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчинения и формы собственности, но о ФЛП там ничего не указано.

— В то же время, согласно ч. 5 ст. 34 Закона №2232, ведение персонального учета призывников и военнообязанных по месту их работы или учебы возлагается, в частности, и на граждан-предпринимателей и других самозанятых лиц, но ответственность не наступает, ведь КЗоТ не содержит наказаний за то, что ФЛП не ведет учет, — говорит Величко.

Ответственность за нарушение ведения учета

По словам адвоката, ответственность за организацию воинского учета на предприятиях возлагается на руководителей этих предприятий.

— Если нарушен порядок ведения, наказываться за это будет лицо, которое по штатному расписанию специализируется на ведении воинского учета, или в случае, если такого лица не предусмотрено, ответственность будет на лице, ведущем учет работников.

Предприятие также обязано подавать сведения о призывниках, военнообязанных и резервистах, персональный воинский учет которых они ведут, по требованию ТЦК. Постановление №1487 не устанавливает срока для предоставления сведений по требованию ТЦК или других деталей.

Ответственность за нарушение правил ведения воинского учета определяется статьей 210-1 кодекса Украины Об административных правонарушениях, в особый период (военное время) штраф составляет 5100-8500 грн.

Дела о нарушениях воинского учета рассматривают ТЦК, от их имени рассматривают и налагают административные взыскания руководители ТЦК.

Нужен ли военный билет для приема на работу

— Обязательным условием для начала трудовых отношений с ФЛП является наличие трудового договора, по которому лицо, устраивающееся на работу, обязано подать определенный перечень документов. В него входит соответствующий военно-учетный документ, то есть ФЛП должен требовать такой документ, — отмечает Величко.

Документы, которые должны предоставить граждане работодателю для ведения воинского учета:

призывники — приписное удостоверение;

военнообязанные — военный билет или временное удостоверение;

резервисты — военный билет.

За нарушение этого положения работодателю могут выписать штраф от 5100 до 8500 грн.

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