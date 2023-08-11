Чи потрібно ФОПу вести військовий облік найманих працівників – відповідь адвоката

Державні органи, підприємства, установи та організації повинні вести персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи.

Чи зобов’язаний ФОП вести військовий облік, Факти ICTV запитали в адвоката ЮФ Gracers Лариси Величко.

ФОП та військовий облік: чи повинна фізособа повідомляти про найманих працівників

За словами Величко, сьогодні в Україні немає прямого обов’язку для ФОП вести облік працівників, відповідно, фізичні особи не будуть нести відповідальність за неведення військового обліку.

– ФОП може вести військовий облік за власним бажанням, але це не є обов’язковим. Проте, якщо ФОП вирішить вести військовий облік, то він має дотримуватися встановлених норм і правил, – каже адвокат.

Законом України Про військовий обов’язок і військову службу передбачено, що персональний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів за місцем їх роботи ведеться підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, але про ФОПа там нічого не вказано.

– Водночас, згідно з ч. 5 ст. 34 Закону №2232, ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи або навчання покладається, зокрема, й на громадян-підприємців та інших самозайнятих осіб, але відповідальність не настає, адже КЗпП не містить покарань за те, що ФОП не веде облік, – каже Величко.

Відповідальність за порушення ведення обліку

За словами адвоката, відповідальність за організацію військового обліку на підприємствах покладається на керівників цих підприємств.

– Якщо порушено порядок ведення, каратись за це буде особа, яка за штатним розписом спеціалізується на веденні військового обліку, або в разі, якщо такої особи не передбачено, відповідальність буде на особі, що веде облік працівників.

Підприємство також зобов’язане подавати відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, персональний військовий облік яких вони ведуть, на вимогу ТЦК. Постанова №1487 не встановлює строку для надання відомостей на вимогу ТЦК або інших деталей.

Відповідальність за порушення правил ведення військового обліку визначається статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в особливий період (воєнний час) штраф становить 5100-8500 грн.

Справи щодо порушень військового обліку розглядають ТЦК, від їх імені розглядають та накладають адміністративні стягнення керівники ТЦК.

Чи потрібен військовий квиток для прийняття на роботу

– Обов’язковою умовою для початку трудових відносин з ФОПом є наявність трудового договору, за яким особа, що влаштовується на роботу, зобов’язана подати певний перелік документів. У нього входить відповідний військово-обліковий документ, тобто ФОП повинен вимагати такий документ, – зазначає Величко.

Документи, які повинні надати громадяни роботодавцю для ведення військового обліку:

призовники – приписне посвідчення;

військовозобов’язані – військовий квиток чи тимчасове посвідчення;

резервісти – військовий квиток.

За порушення цього положення роботодавцю можуть виписати штраф від 5100 до 8500 грн.

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