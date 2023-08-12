Не ограничится областным уровнем: Вениславский об увольнении военкомов

Процесс очищения территориальных центров комплектования и соцподдержки (бывших военкоматов) начнется с областного уровня, однако им не ограничится.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский.

Он объяснил, что у ТЦК очень разветвленная структура, потому нельзя увольнять одновременно всех военкомов, ведь это усложнит процесс мобилизации в Украине.

Поэтому решено начать с руководителей областного уровня, поскольку именно там, “как свидетельствует практика, сообщения в комитет ВР, наибольший уровень злоупотреблений”.

– Маловероятно, что без ведома высшего руководства кто-то позволял себе массовые возможности обеспечить уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Поэтому начнем с областного уровня, – отметил Вениславский.

Он напомнил, что все руководители областных ТЦК будут уволены. На их место должны прийти люди, которые прошли войну, и по состоянию здоровья уже не участвуют в боевых действиях.

– А дальше, я думаю, это (процесс очистки. — Ред.) произойдет и на более низком уровне – на уровне районных, городских территориальных центров, — подчеркнул нардеп.

Он добавил, что территориальные центры комплектования играют ключевую роль в восполнении потерь среди военнослужащих на фронте. И мобилизация, которая продолжается с 24 февраля 2022 года, “нуждается в очень четком функционировании”.

Вениславский уточнил, что ТЦК – это “очень четко работающая структура”, несмотря на коррупцию и системные злоупотребления. Поэтому уволить сразу всех руководителей ТЦК без вреда для мобилизации нет возможности.

Очищением низших звеньев уже будут заниматься люди, которые возглавят областные территориальные центры комплектования.

– Когда будут назначены руководители областного уровня среди новых людей, которым чужда сама сущность коррупции, которые понимают, что такое жизнь, что такое смерть и вернулись с переднего края, то я думаю, они точно обеспечат полное очищение всех территориальных центров от тех, кто пытается использовать служебное положение против интересов государства для личного обогащения, — подытожил Вениславский.

Что известно об увольнении военкомов

11 августа президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО объявил, что в Украине уволят всех областных военкомов (руководителей ТЦК областного уровня).

Вместо них назначат людей, которые прошли войну и нетерпимы к коррупции. Списки уже составлены.

Такое решение стало следствием всеобщей проверки на добропорядочность работников территориальных центров комплектования. Поводом стало резонансное разоблачение бывшего одесского военкома Евгения Борисова, который подозревается в обогащении на сотни миллионов гривен во время войны.

В общем уже открыто 112 уголовных производств по злоупотреблениям должностных лиц военкоматов.

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