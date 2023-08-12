Не обмежиться обласним рівнем: Веніславський про звільнення військкомів

Процес очищення територіальних центрів комплектування і соцпідтримки (колишніх військкоматів) розпочнеться з обласного рівня, проте ним не обмежиться.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський.

Він пояснив, що ТЦК мають дуже розгалужену структуру, тому не можна звільняти одночасно всіх військкомів, оскільки це ускладнить процес мобілізації в Україні.

Тоді вирішено почати з керівників обласного рівня, оскільки саме там, “як свідчить практика та повідомлення до комітету ВР, найбільший рівень зловживань”.

– Малоймовірно, що без відома вищого керівництва хтось дозволяв собі якісь масові можливості забезпечити ухилення від призову на військову службу за мобілізацією. Тому почнемо з обласного рівня, – зазначив Веніславський.

Він нагадав, що всі керівники обласних ТЦК будуть звільнені. На їхнє місце мають прийти люди, які пройшли війну, та за станом здоров’я вже не можуть брати участь у бойових діях.

– А далі, я думаю, це (процес очищення. – Ред.) відбудеться і на нижчому рівні – на рівні районних, міських територіальних центрів, – наголосив нардеп.

Він додав, що територіальні центри комплектування грають ключову роль у поповненні втрат серед військовослужбовців на фронті. І мобілізація, яка триває з 24 лютого 2022 року, “потребує дуже чіткого функціонування”.

Веніславський уточнив, що ТЦК – це “структура, що дуже чітко працює”, попри корупцію та системні зловживання. Тому звільнити одразу всіх керівників ТЦК без шкоди для мобілізації немає можливості.

Очищенням нижчих ланок уже займатимуться люди, які очолять обласні територіальні центри комплектування.

– Коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення, – підсумував Веніславський.

Що відомо про звільнення військкомів

11 серпня президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО оголосив, що в Україні звільнять всіх обласних військкомів (керівників ТЦК обласного рівня).

Замість них призначать людей, які пройшли війну і нетерпимі до корупції. Списки вже складено.

Таке рішення стало наслідком загальної перевірки на доброчесність працівників територіальних центрів комплектування. Приводом стало резонансне викриття колишнього одеського військкома Євгена Борисова, якого підозрюють у збагаченні на сотні мільйонів гривень під час війни.

Загалом уже відкрито 112 кримінальних проваджень щодо зловживань посадовців військкоматів.

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