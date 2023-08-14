Оккупанты не хотят удерживать Урожайное. В ISW объяснили, какая ситуация в приграничье между Донецкой и Запорожской областями

В российском информпространстве говорят, что у оккупационных подразделений низкий моральный дух и проблемы с командованием в приграничном районе между Донецкой и Запорожской областями.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Так, 12 августа один из российских блогеров пожаловался, что 37 отдельная гвардейская мотострелковая бригада (Восточный военный округ, РФ) не выделила танковых подразделений для поддержки пехоты в Урожайном и 10 августа преждевременно отошла из Урожайного, сославшись на отсутствие подкрепления, в то время как на самом деле личный состав подразделения был пьян в тылу.

Пропагандист пожаловался, что 36 общевойсковая армия не желает удерживать Урожайное, а делают это боевики “ДНР” Каскад и 40 морская пехотная бригада (Тихоокеанский флот).

Другой блогеров обвинил в сложившейся ситуации российское военное командование. Военкоры направили свои жалобы на личный состав этих частей.

Ранее командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский заявил, что Россия не может победить в обороне, а командир батальона боевиков Восток Александр Ходаковский пожаловался, что оккупационная армия слишком рано израсходовала свои ресурсы в войне и теперь должна сделать паузу, чтобы накопить их.

Сообщалось, что 13 августа Силы обороны Украины провели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта — продвинулись на западе Донецко-Восточного Запорожского региона и на западе Запорожской области.

Генштаб Украины сообщил, что ВСУ провели наступательные операции на Бердянском (запад Донецкой — восток Запорожской области) и Мелитопольском (запад Запорожской области) направлениях и добились частичного успеха в районе Роботиного.

Некоторые российские источники 12 августа утверждали, что российские войска выведены из Урожайного, но 13 августа другие военкоры заявили, что российские оккупационные силы все еще занимают южную часть Урожайного и бои продолжаются.

Аналитики ISW заявляют, что пока не получили подтверждения того, что российские подразделения полностью выведены из Урожайного.

Источник : ISW

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