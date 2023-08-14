Окупанти не хочуть утримувати Урожайне. В ISW пояснили, яка ситуація у прикордонні між Донеччиною та Запоріжжям

У російському інформпросторі кажуть, що в окупаційних підрозділів низький моральний дух і проблеми з командуванням у прикордонному районі між Донецькою та Запорізькою областями.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 12 серпня один із російських блогерів поскаржився, що 37-та окрема гвардійська мотострілецька бригада (Східний військовий округ, РФ) не виділила танкові підрозділи для підтримки піхоти в Урожайному та 10 серпня передчасно відійшла з Урожайного, пославшись на відсутність підкріплення, в той час, як насправді особовий склад підрозділу був п’яний у тилу.

Пропагандист поскаржився, що 36-та загальновійськова армія не бажає утримувати Урожайне, а роблять це бойовики ДНР “Каскад” і 40-та морська піхотна бригада (Тихоокеанський флот).

Інший блогер звинуватив у ситуації, що склалася, російське військове командування. Військкори направили свої скарги на особовий склад цих частин.

Раніше командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплинський заявив, що Росія не може перемогти в обороні, а командир батальйону бойовиків Восток Олександр Ходаковський поскаржився, що окупаційна армія надто рано витратила свої ресурси у війні і тепер має зробити паузу, щоб накопичити їх.

Повідомлялося, що 13 серпня Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту – просунулися на заході Донецько-Східного Запорізького регіону і на заході Запорізької області.

Генштаб України повідомив, що ЗСУ провели наступальні операції на Бердянському (захід Донецької – схід Запорізької області) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках і домоглися часткового успіху в районі Роботиного.

Деякі російські джерела 12 серпня стверджували, що російські війська виведені з Урожайного, але 13 серпня інші військкори заявили, що російські окупаційні сили все ще займають південну частину Урожайного і бої тривають.

Аналітики ISW заявляють, що наразі не отримали підтвердження того, що російські підрозділи повністю виведені з Урожайного.

Джерело : ISW

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