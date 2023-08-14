Окупанти не хочуть утримувати Урожайне. В ISW пояснили, яка ситуація у прикордонні між Донеччиною та Запоріжжям
У російському інформпросторі кажуть, що в окупаційних підрозділів низький моральний дух і проблеми з командуванням у прикордонному районі між Донецькою та Запорізькою областями.
Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, 12 серпня один із російських блогерів поскаржився, що 37-та окрема гвардійська мотострілецька бригада (Східний військовий округ, РФ) не виділила танкові підрозділи для підтримки піхоти в Урожайному та 10 серпня передчасно відійшла з Урожайного, пославшись на відсутність підкріплення, в той час, як насправді особовий склад підрозділу був п’яний у тилу.
Пропагандист поскаржився, що 36-та загальновійськова армія не бажає утримувати Урожайне, а роблять це бойовики ДНР “Каскад” і 40-та морська піхотна бригада (Тихоокеанський флот).
Інший блогер звинуватив у ситуації, що склалася, російське військове командування. Військкори направили свої скарги на особовий склад цих частин.
Раніше командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплинський заявив, що Росія не може перемогти в обороні, а командир батальйону бойовиків Восток Олександр Ходаковський поскаржився, що окупаційна армія надто рано витратила свої ресурси у війні і тепер має зробити паузу, щоб накопичити їх.
Повідомлялося, що 13 серпня Сили оборони України провели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту – просунулися на заході Донецько-Східного Запорізького регіону і на заході Запорізької області.
Генштаб України повідомив, що ЗСУ провели наступальні операції на Бердянському (захід Донецької – схід Запорізької області) і Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямках і домоглися часткового успіху в районі Роботиного.
Деякі російські джерела 12 серпня стверджували, що російські війська виведені з Урожайного, але 13 серпня інші військкори заявили, що російські окупаційні сили все ще займають південну частину Урожайного і бої тривають.
Аналітики ISW заявляють, що наразі не отримали підтвердження того, що російські підрозділи повністю виведені з Урожайного.
Показники води у нормі, а протимінні сітки вже натягують. Одеські пляжі знову готують до відкриття. Відповідне розпорядження підписав голова ОВА Олег Кіпер. Він пояснює, узбережжя стане доступним для людей задля оздоровлення. Щоправда, лише певні його ділянки, які відповідатимуть нормам. Однак у військовому командуванні вважають, рекреаційні зони Одещини все ще несуть чимало загроз. З цим погоджуються й екологи.Олександра Ченкова