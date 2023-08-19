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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

На запрос Дании: США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 — CNN

F-16
Фото: Depositphotos

США одобрили передачу Украине учебных программ для самолетов-истребителей F-16 по запросу Дании.

Об этом сообщил представитель администрации президента США и американский чиновник, пишет CNN.

— Мы можем подтвердить, что Министерство недавно одобрило запрос от страны-партнера по обучению на F-16, Дании, относительно их усилий по созданию программ подготовки пилотов и технического обслуживания, — сказал чиновник.

По его словам, программа включает учебные модули, документацию и материалы для аудиторных занятий, которые содержат информацию о чувствительных американских технологиях.

Одобрение запроса Дании на передачу Украине учебных материалов стало одним из критически важных шагов, прежде чем украинские пилоты смогут начать подготовку к полетам на истребителях четвертого поколения.

Ранее Министерство обороны Дании заявило, что украинские пилоты начнут тренировки на истребителях F-16 в конце августа.

В четверг США заявили, что обязались одобрить передачу Украине истребителей F-16, как только завершится обучение украинских пилотов.

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Источник: CNN
Война в Украине, Винищувач F-16, Дания, США, український пілот
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