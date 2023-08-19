Украина доказала, что невозможное на самом деле возможно: Резников о решении США по F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя решение Соединенных Штатов предоставить зеленый свет на поставку нашей стране самолетов-истребителей F-16, сказал, что Украина доказала, что невозможное на самом деле возможно.

Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Резников назвал решение замечательными новостями от наших друзей из Соединенных Штатов.

— Нидерландам и Дании дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможное на самом деле возможно. Наши военные доказали, что они способны быстро учиться, — написал министр.

Он выразил веру в то, что вскоре Украина докажет, что наша победа неизбежна.

Резников поблагодарил за решение партнеров в Соединенных Штатах, Нидерландах и Дании.

Ранее США заявили, что обязались одобрить передачу Украине истребителей F-16, как только завершится обучение украинских пилотов.

Источник: Алексей Резников

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