Украина доказала, что невозможное на самом деле возможно: Резников о решении США по F-16
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя решение Соединенных Штатов предоставить зеленый свет на поставку нашей стране самолетов-истребителей F-16, сказал, что Украина доказала, что невозможное на самом деле возможно.
Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Резников назвал решение замечательными новостями от наших друзей из Соединенных Штатов.
— Нидерландам и Дании дали зеленый свет на поставку истребителей F-16 в Украину после того, как наши пилоты завершат обучение. Украина доказала, что невозможное на самом деле возможно. Наши военные доказали, что они способны быстро учиться, — написал министр.
Он выразил веру в то, что вскоре Украина докажет, что наша победа неизбежна.
Резников поблагодарил за решение партнеров в Соединенных Штатах, Нидерландах и Дании.
Ранее США заявили, что обязались одобрить передачу Украине истребителей F-16, как только завершится обучение украинских пилотов.
Источник: Алексей Резников
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