Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа РФ: перехват СБУ

Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) взорвала диверсионная группа войск РФ. Об этом свидетельствует перехват разговоров оккупантов, обнародованный Службой безопасности Украины.

В телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ, один из оккупантов рассказывает другому, что РФ хотела шантажировать Украину подрывом дамбы ГЭС. И именно страна-агрессор устроила техногенную катастрофу в южных регионах нашей страны.

– Это наши сделали… Там не они (украинская сторона, – Ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали, – заявил российский военнослужащий.

Он также описал последствия катастрофы, которые скрывают в РФ: угрозы для Запорожской АЭС, значительное повышение уровня воды, затопление территорий, разрушения, массовая гибель животных.

– Сооружение 1950-х годов, быстро “поползло”. А там чуть ниже был сафари-парк. Тысячи животных погибли, – заявил оккупант.

Как известно, российские оккупационные войска подорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Из-за этого теракта вода из Каховского водохранилища затопила десятки населенных пунктов на обоих берегах Днепра.

Как подчеркнул глава СБУ Василий Малюк, взорвав дамбу, РФ окончательно доказала, что является угрозой для всего цивилизованного мира. Только настоящий террорист мог устроить такую техногенную и экологическую катастрофу.

Малюк заверил, что страна-агрессора обязательно за это ответит как на поле боя, так и в международных судах. И задачей СБУ является привлечение к ответственности не только кремлевской верхушки, но и рядовых исполнителей преступлений против Украины.

По факту подрыва Каховской ГЭС Служба безопасности открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 441 (экоцид).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.