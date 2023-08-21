70 українських пілотів та техніків розпочали навчання у Данії на F-16 – Ігнат

У понеділок, 21 серпня, речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що 70 українських пілотів та технічних спеціалістів, що обслуговуватимуть винищувачі F-16, розпочали навчання у Данії.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Серед тих 70 не всі пілоти, авіація – це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти, – сказав він.

Ігнат зауважив, що це лише перша хвиля українських бійців, які будуть навчатися на винищувачах F-16, згодом буде друга та третя хвилі.

– Інша група пілотів – це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Великобританію, де будуть опановувати літаки за дещо довшою програмою, – додав речник.

Навчання відбувається у декілька етапів, пілоти й техніки проходитимуть базову підготовку з англійської, вивчатимуть західну легкомоторну техніку “з переходом потім на винищувачі”.

За словами Ігната, програма навчань може зайняти до 2 років.

– Це та перспектива, яка на нас чекає – ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано, – підсумував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, Нідерланди та Данія підтвердили, що передають Україні сучасні багатоцільові винищувачі F-16. Низка аналітиків вважають, що літаки F-16 допоможуть ЗСУ в довгостроковій боротьбі з Росією.

Аби замінити старий авіаційний парк техніки, Україні потрібно 128 винищувачів. Така кількість прописана у візії Повітряних сил ЗСУ.

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