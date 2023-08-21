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Война Путина против Украины ухудшила ситуацию с безопасностью в РФ: ГУР о последних взрывах

Война Путина против Украины ухудшила ситуацию с безопасностью в РФ: ГУР о последних взрывах
Фото: УНИАН

В российском Ростове-на-Дону сегодня раздались громкие взрывы, на окнах потрескались стекла, но местный губернатор Василий Голубев “успокоил”, сказав, что это якобы из-за перехода самолета на сверхзвук. Представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов считает, что путинский режим просто продолжает жить в параллельной реальности.

— Чем больше таких ярких отрицаний реальности со стороны представителей путинского режима, тем больше вероятность того, что у рядовых россиян начнут возникать вопросы. Поскольку на черное белое долго говорить нельзя, — заявил он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, если есть проблема, надо ее как-то, по крайней мере, интерпретировать или признавать.

— Не признавать проблему, что полномасштабная война Путина против Украины ухудшила ситуацию с безопасностью — “бавовна”, повреждения объектов стратегической авиации, постоянные инциденты в небе над Москвой — означает продолжать жить в параллельной реальности “русского мира”. Она очень комфортна, но когда сталкивается с настоящей реальностью, бывает очень больно и опасно, — объяснил Юсов.

Также сегодня на подлете к Москве упал дрон. В Минобороны РФ утверждают, что это был украинский беспилотник самолетного типа.

Губернатор Московской области сказал, что есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован, женщина от госпитализации отказалась.

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Война Путина против Украины ухудшила ситуацию с безопасностью в РФ: ГУР о последних взрывах

Андрій Юсов, Война в Украине, Взрыв, Москва, Разведка, Російська агресія, Ростов-на-Дону
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