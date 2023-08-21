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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Війна Путіна проти України погіршила безпекову ситуацію в РФ: ГУР про останні вибухи

Війна Путіна проти України погіршила безпекову ситуацію в РФ: ГУР про останні вибухи
Фото: УНІАН

У російському Ростові-на-Дону сьогодні пролунали гучні вибухи, на вікнах потріскалося скло, але місцевий губернатор Василь Голубєв “заспокоїв”, сказавши, що це нібито через перехід літака на надзвук. Представник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов вважає, що путінський режим просто продовжує жити в паралельній реальності.

– Чим більше таких яскравих заперечень реальності з боку представників путінського режиму, тим більша ймовірність того, що у пересічних росіян почнуть виникати питання. Оскільки на чорне біле довго говорити не можна, – заявив він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, якщо є проблема, треба її якось, принаймні, інтерпретувати або ж визнавати.

– Не визнавати проблему, що повномасштабна війна Путіна проти України погіршила безпекову ситуацію – “бавовни”, пошкодження об’єктів стратегічної авіації, постійні інциденти в небі над Москвою – означає продовжувати жити в паралельній реальності “русского міра”. Вона дуже комфортна, але коли стикається зі справжньою реальністю, буває дуже боляче і небезпечно, – пояснив Юсов.

Також сьогодні на підльоті до Москви впав дрон. У Міноборони РФ стверджують, що то був український безпілотник літакового типу.

Губернатор Московської області сказав, що є двоє постраждалих – чоловік госпіталізований, жінка від госпіталізації відмовилася.

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Війна Путіна проти України погіршила безпекову ситуацію в РФ: ГУР про останні вибухи

Андрій Юсов, Війна в Україні, Вибух, Москва, Розвідка, Російська агресія, Ростов-на-Дону
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