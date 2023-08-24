Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Историческое решение: Норвегия подтвердила, что предоставит Украине F-16

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Фото: Офис президента

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что его страна передаст Украине некоторое количество многофункциональных истребителей F-16.

Об этом он объявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер Норвегии не стал уточнять, о каком именно количестве самолетов идет речь. Все зависит от их состояния.

– Мы приняли решение передать норвежские истребители F-16 и сейчас обсуждаем, когда и как, – подчеркнул Стере.

Он напомнил, что Норвегия – одна из стран-партнеров, которые помогают Украине создавать современную систему противовоздушной обороны. Страна выделит два самолета F-16 для обучения украинских пилотов и рассмотрит возможность предоставления дополнительных истребителей.

– Сейчас мы выделяем два истребителя для учебной миссии и будем рассматривать оставшиеся. Их не так много, но, надеюсь, мы сможем их передать Украине, — добавил премьер страны.

По его словам, норвежские инструкторы принимают участие в подготовке украинских летчиков на F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что уже три страны (Нидерланды, Дания и Норвегия) подтвердили готовность передать истребители F-16 после обучения украинских летчиков и инженеров.

– У нас три страны, которые согласились передать Украине после обучения F-16 – Дания, Нидерланды, Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам, – заявил он.

Президент назвал такой шаг Норвегии “важным и историческим решением”. Кроме того, Зеленский поблагодарил США, являющиеся страной-производителем F-16.

На вопрос, не мало ли Украине предоставляют этих истребителей, президент подчеркнул, что “надо быть благодарными за любое количество”.

По данным норвежского общественного вещателя NRK, Норвегия может передать от пяти до десяти истребителей.

Как известно, Дания согласилась передать 19 истребителей F-16. А от Нидерландов Украина ожидает получить 42 самолета.

Читайте также
Самолет, который изменит все на театре боевых действий: чем именно F-16 помогут Украине
Винищувачі F-16 для України

Источник: Укринформ, Офис президента
Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский, Норвегия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский о ходе контрнаступления: Мы не должны потерять мотивацию военных
Володимир Зеленський
Социолог объяснил, почему украинцам надо готовиться к социальным конфликтам в будущем
соціолог Євген Головаха
Вероятно, удар по командному пункту РФ: в Токмаке прогремели взрывы
Историческое решение: Норвегия подтвердила, что предоставит Украине F-16
Украина впервые получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot
Историческое решение: Норвегия подтвердила, что предоставит Украине F-16
Техника рядом с гражданскими: в Крыму партизаны обнаружили военную базу оккупантов
Крим, Гніздо ластівки замок
Игры
Видео
Крест боевых заслуг: кому будут вручать новую награду

Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.

Олег Корниенко
Подготовка к отопительному сезону 2024 года: Нафтогаз обновил газораспределительные сети
Историческое решение: Норвегия подтвердила, что предоставит Украине F-16
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт
Историческое решение: Норвегия подтвердила, что предоставит Украине F-16
С ПТРК Milan в 2 км: бригада быстрого реагирования Рубеж показала, как отбивает вражеское нашествие
Историческое решение: Норвегия подтвердила, что предоставит Украине F-16
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (24.08.2023)
Историческое решение: Норвегия подтвердила, что предоставит Украине F-16
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь