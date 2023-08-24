Историческое решение: Норвегия подтвердила, что предоставит Украине F-16

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подтвердил, что его страна передаст Украине некоторое количество многофункциональных истребителей F-16.

Об этом он объявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Премьер Норвегии не стал уточнять, о каком именно количестве самолетов идет речь. Все зависит от их состояния.

– Мы приняли решение передать норвежские истребители F-16 и сейчас обсуждаем, когда и как, – подчеркнул Стере.

Он напомнил, что Норвегия – одна из стран-партнеров, которые помогают Украине создавать современную систему противовоздушной обороны. Страна выделит два самолета F-16 для обучения украинских пилотов и рассмотрит возможность предоставления дополнительных истребителей.

– Сейчас мы выделяем два истребителя для учебной миссии и будем рассматривать оставшиеся. Их не так много, но, надеюсь, мы сможем их передать Украине, — добавил премьер страны.

По его словам, норвежские инструкторы принимают участие в подготовке украинских летчиков на F-16.

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что уже три страны (Нидерланды, Дания и Норвегия) подтвердили готовность передать истребители F-16 после обучения украинских летчиков и инженеров.

– У нас три страны, которые согласились передать Украине после обучения F-16 – Дания, Нидерланды, Норвегия. Мы очень благодарны этим трем государствам, – заявил он.

Президент назвал такой шаг Норвегии “важным и историческим решением”. Кроме того, Зеленский поблагодарил США, являющиеся страной-производителем F-16.

На вопрос, не мало ли Украине предоставляют этих истребителей, президент подчеркнул, что “надо быть благодарными за любое количество”.

По данным норвежского общественного вещателя NRK, Норвегия может передать от пяти до десяти истребителей.

Как известно, Дания согласилась передать 19 истребителей F-16. А от Нидерландов Украина ожидает получить 42 самолета.

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