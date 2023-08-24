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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Історичне рішення: Норвегія підтвердила, що надасть Україні F-16

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере
Фото: Офіс президента

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підтвердив, що його країна передасть Україні певну кількість багатофункціональних винищувачів F-16.

Про це він оголосив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Прем’єр Норвегії не став уточнювати, про яку саме кількість літаків ідеться. Все залежить від їх стану.

– Ми ухвалили рішення передати норвезькі винищувачі F-16 і зараз обговорюємо, коли та як, – наголосив Стере.

Він нагадав, що Норвегія є однією з країн-партнерів, які допомагають Україні створювати сучасну систему протиповітряної оборони. Країна, зокрема, виділить два літаки F-16 для навчання українських пілотів і розгляне можливість надання додаткових винищувачів.

– Зараз ми виділяємо два винищувачі для навчальної місії і будемо розглядати ті, що залишилися. Їх не так багато, але, сподіваюсь, ми їх зможемо передати Україні, – додав прем’єр країни.

За його словами, норвезькі інструктори беруть участь у підготовці українських льотчиків на F-16.

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що наразі вже три країни (Нідерланди, Данія та Норвегія) підтвердили готовність передати винищувачі F-16 після навчання українських льотчиків та інженерів.

– У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, – Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам, – заявив він.

Президент назвав такий крок Норвегії “важливим та історичним рішенням”. Крім того, Зеленський подякував США, які є країною-виробником F-16.

На запитання, чи не мало Україні надають цих винищувачів, президент наголосив, що “треба бути вдячними за будь-яку кількість”.

За даними норвезького суспільного мовника NRK, Норвегія може передати від п’яти до десяти винищувачів.

Як відомо, Данія погодилася передати 19 винищувачів F-16. А від Нідерландів Україна очікує отримати 42 літаки.

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Джерело: Укрінформ, Офіс президента
Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський, Норвегія
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