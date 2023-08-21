Самолет, который изменит все на театре боевых действий: чем именно F-16 помогут Украине

В воскресенье, 20 августа, украинцы услышали долгожданную новость: многофункциональные истребители F-16 появятся в небе над Украиной. Эти самолеты официально согласились предоставить Нидерланды и Дания.

Параллельно украинские пилоты принимают участие в тестовых испытаниях истребителей Gripen. Однако Швеция пока не давала согласия на их передачу Киеву.

Что известно о предоставлении самолетов и что изменит получение F-16 для Украины, далее в материале.

На земле, в небе и в море: чем F-16 помогут Украине

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, истребители F-16 (как и Gripen) – это многоцелевые самолеты. Они способны выполнять задачи в воздухе (противостоять врагу в украинском небе), на суше и в море.

Самолеты F-16 позволят:

1. Завоевать преимущество в воздухе, выгнать российскую авиацию, которая сегодня создает проблемы на линии фронта. А преимущество в воздухе является ключом к успеху на земле.

2. Наносить удары по наземным вражским целям, нарушить логистику войск РФ, поддержать украинские наземные войска.

3. Контролировать приграничные регионы, отогнать от границ российскую авиацию, терроризирующую Украину управляемыми авиабомбами.

4. Противостоять Черноморскому флоту РФ, прикрывая морское побережье. По словам Игната, F-16 – это самолет, который может “и воздушное пространство над морем контролировать, и противодействовать российскому флоту, постоянно атакующему нас ракетами Калибр”.

– Нам нужно завоевать преимущество в воздухе в тех районах, где идут боевые действия, это оккупированная Россией территория, контролировать наши пограничные регионы, а также море, коридоры, защитить порты. Это все может делать F-16, – рассказал Юрий Игнат.

5. Поражать военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. Как объяснил спикер, полуостров будет “в зоне досягаемости” этих самолетов.

6. Обеспечить защиту от российских крылатых ракет и дронов в составе ПВО (баллистику F-16 не смогут сбивать). Как рассказал спикер Воздушных сил, имеющиеся зенитные ракетные комплексы ПВО не могут перекрыть всю территорию Украины.

– Система ПВО имеет сегодня локальный характер: защищены города, объекты критической инфраструктуры. Остальные территории Украины защищают еще советская истребительная авиация и мобильные огневые группы, — заявил Игнат.

Он добавил, что советские истребители, которые сейчас имеет на вооружении Украина, не были созданы для таких целей, как ракеты и дроны. В отличие от F-16, который “станет частью ПВО и сможет обеспечить защиту по всей территории Украины”.

После получения истребителей F-16 зенитные ракетные подразделения ВСУ и дальше будут развиваться, усиливаться и расширяться. В то же время современные самолеты смогут сбивать ракеты и дроны “на подступах, на подлетах к объектам”, на которые нацелятся войска РФ.

– Даже ближе к границе. Поскольку если есть информация, что вылетели где-то из Ростовской области или Краснодарского края РФ Шахеды, у самолетов будет время подняться в небо и встретить их фактически в море. Поэтому у нас есть такие перспективы, что этот самолет изменит все на театре боевых действий, — объяснил Фактам ICTV Юрий Игнат.

Он уточнил, что F-16 способны противостоять российским истребителям четвертого поколения Су-35, которые являются основной боевой силой оккупантов в воздушном бою и основной угрозой на фронте.

– F-16 должен помешать ему и, я думаю, что может переломить ход этой войны, — отметил спикер Воздушных сил.

В Центре стратегических коммуникаций обратили внимание, что F-16 способны выполнять как наступательные, так и оборонные задачи. Дальность ракет, выпущенных с этих истребителей, превышает дальность планирующих авиабомб, запускаемых российскими бомбардировщиками Су-34, а также противотанковых ракет, запускаемых вертолетами Ка-52.

Кроме того, F-16 могут с высокой точностью поражать наземные цели врага с помощью противорадиолокационных ракет и авиабомб. Это позволит сэкономить для ВСУ дальнобойные ракеты для систем HIMARS.

Сколько F-16 получит Украина

Как отметил президент Владимир Зеленский, Нидерланды могут предоставить 42 истребителя F-16. По крайней мере, такое количество сейчас обсуждается.

Украина получит самолеты после завершения обучения наших пилотов и инженеров. Украинские военные будут также работать над подготовкой инфраструктуры для функционирования F-16.

– Я не хотел бы говорить о количестве (самолетов. – Ред.), Марк (Рютте, — Ред.) сказал, что обсуждаем цифру 42, – заявил Зеленский во время пресс-конференции в Нидерландах.

Дания готова передать Украине 19 истребителей F-16. Как отметила премьер-министр страны Метте Фредериксен, шесть самолетов могут поступить уже к концу этого года, еще восемь в следующем году, а остальные пять – в 2025 году.

То есть вместе эти две страны могут предоставить до 61 истребителя F-16.

Как объяснил Фактам ICTV Юрий Игнат, потенциально Украина может получить эти самолеты от тех стран-союзниц, которые переходят на более современные истребители F-35. Дания и Нидерланды именно такие государства.

– Пока что имеем такой неплохой результат. Если все, что было озвучено, сбудется, тогда это будет первый толчок. Главное, чтобы первые самолеты зашли, а там дальше оно пойдет, – заявил спикер Воздушных сил.

Как известно, в авиационную коалицию входят 11 стран: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Из них F-16 имеют на вооружении Дания, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Польша, Португалия и Румыния (по данным американской компании Lockheed Martin, которая производит эти самолеты).

По оценке Bloomberg, Норвегия имеет 57 истребителей F-16, Бельгия – 53, Польша – 48, Дания – 43, Нидерланды – 42, Португалия – 28, Румыния – 17.

По информации издания The War Zone, на F-35 также переходят Бельгия и Норвегия. Согласятся ли эти страны предоставить Украине F-16, пока не известно. Ранее в Бельгии заявляли о готовности обучать украинских пилотов, а по истребителям отмечали, что они еще находятся в эксплуатации и защищают воздушное пространство стран ЕС.

Где Украина сможет применять F-16

В правительстве Дании четко подчеркнули, что Украина может использовать истребители F-16 только на своей территории. Таковы договоренности между Киевом и западными партнерами, и они действуют по отношению ко всем видам вооружения.

– Мы предоставляем оружие при условии, что оно будет использовано для того, чтобы выгнать врага с территории Украины. И не более. Таковы условия: будь то танки, истребители, или что-то другое, — подчеркнул министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен.

То есть наше государство не сможет наносить удары с F-16 по территории РФ.

Пока что не сообщается, какой тип вооружения будут использовать предоставленные Киеву F-16. По словам министра обороны Алексея Резникова, партнеры во время обучения пилотов будут определять сроки поставки самолетов, а также сколько и какое оружие на них будет.

– Потому что сам самолет – это просто авиационная платформа: без радаров он не видит, без пулеметов, пушек и снарядов не является оружием. Это носитель… Это “серьезный сериал”, и мы с вами только зашли в первый сезон, — сообщил глава Минобороны в интервью 24 Каналу.

Обучение пилотов на F-16: что известно

В настоящее время 70 украинских военных проходят обучение на F-16 в Дании. Среди них не только пилоты, но и наземный персонал (инженеры и техники), заявил Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Как отметил Алексей Резников, “минимальный срок подготовки” составляет шесть месяцев. Кто-то из пилотов, возможно, освоит программу и быстрее.

– Может случиться так, что часть пилотов будет готова через пять месяцев, а инженеры и техники не будут готовы. А самолет – это очень сложная система. Одного пилота недостаточно. Если нет команды, закрепленной за каждым самолетом, он не полетит выполнять боевое задание. Сколько времени уйдет на подготовку инженеров и техников, мы пока не знаем, – рассказал глава Минобороны в интервью 24 Каналу.

В Дании сейчас находится первая волна пилотов, которые будут переучиваться на F-16. По словам Юрия Игната, “потом будет такая же вторая волна, возможно третья”.

Другая группа пилотов будет осваивать более продолжительную программу в Великобритании. Это “молодые летчики, фактически вчерашние выпускники”. Они будут проходить базовую подготовку: английский язык, освоят легкомоторную западную авиатехнику с пересадкой затем на истребители.

– Эта программа будет длиться дольше, возможно до двух лет, но это перспектива, которая нас ждет. Мы перевооружаем наши Воздушные силы на новые типы техники, – добавил спикер.

В комментарии Фактам ICTV Юрий Игнат подтвердил, что пилоты и инженеры, которые сейчас учатся за границей, в будущем смогут обучать в Украине других летчиков и инженеров.

– Конечно, на это и делается ставка. Мы сейчас должны получить базовую подготовку там… И летчики, которые первыми будут осваивать F-16, станут потом инструкторами для молодых пилотов, — подчеркнул он.

Игнат добавил, что во время полномасштабной войны Украина не может развернуть центры подготовки на западных самолетах. Но в будущем они появятся – наподобие тех, которые есть в Дании или США и который планирует создать Румыния.

– Будут полноценные авиасимуляторы, авиатренажеры. И в этих тренажерах они будут заниматься в Украине. Обучение в авиации Воздушных сил – это непрерывный процесс, никогда не заканчивающийся. Каждый день в мирное время выполняются учебные полеты на истребителях. Летчик не может не летать, это потеря навыков, – добавил Игнат.

Первые шесть F-16 до конца года: что изменят для Украины

Военный эксперт Петр Черник в комментарии Фактам ICTV объяснил, что даже шесть самолетов существенно улучшат защиту воздушного пространства Украины как элемент ПВО.

Он уточнил, что при разработке F-16 их ключевой технической задачей была как раз борьба с крылатыми ракетами. Поэтому после получения самолетов в Украине “серьезно улучшится охота” за такими российскими ракетами, как Калибры, Х-101, Х-555. Ими враг регулярно наносит удары по населенным пунктам и инфраструктуре.

– Даже шесть машин существенно улучшат защиту какой-то части Украины, какой-то важной стратегической зоны, скажем, условно Запада Украины, где много узловых железнодорожных станций, за которыми противник охотится. А 60 машин, если это произойдет, это глобальный шаг вперед. Вопрос только в том, сколько и какое оружие к ним дадут, — подчеркнул Черник.

Эксперт выразил мнение, что первые самолеты вряд ли будут работать “в режиме воздух — земля”, поскольку их еще будет слишком мало. А враг, вероятно, будет охотиться на западные истребители.

Петр Черник назвал F-16 “уникальным наилучшим самолетом в своем классе”, номенклатура вооружения которого насчитывает десятки единиц. Эти истребители позволят противодействовать российским бомбардировщикам Су-34 (которые могут сбрасывать тяжелые бомбы УПАБ-1500), не заходя в зону поражения ПВО оккупантов.

F-16 имеет на борту ракету AIM-120 AMRAAM, которая наносит удары на 180 км, и мощный радар.

– Абсолютно реально этот Су-34 увидеть еще до момента, когда он сбросил бомбу, и нанести по нему ракетный удар, – заявил Черник.

На вооружении F-16 имеется большая номенклатура бомб (от 230 кг до 2 тонн), а также высокоточная дальнобойная ракета AGM-158 JASSM, дальность которой может превышать 900 км.

Истребители Gripen: может ли их получить Украина

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Швецию 19 августа одной из тем переговоров были шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

Ранее в правительстве Швеции анонсировали “ознакомительные учения” украинских пилотов на этих самолетах. Зеленский заявил, что “тестовые испытания Gripen с участием украинцев, наших пилотов уже начались”.

– Мы подробно поговорили о предстоящих шагах относительно возможности открыть тематику получения шведских Gripen, – заявил Зеленский.

21 августа появилось заявление премьер-министра Швеции Ульфа Крисстерссона, что страна пока не планирует передавать Украине истребители Gripen, поскольку нуждается в них для собственной обороны. В то же время шведские власти “ничего не исключают в будущем”.

По словам Юрия Игната, F-16 был, есть и будет приоритетным самолетом для Воздушных сил ВСУ. Этих самолетов достаточно много в странах мира, в отличие от Gripen. Но если Швеция примет решение о предоставлении Gripen Украине, они усилят парк самолетов ВСУ.

– Там есть несколько пилотов, которых командующий оставил в Швеции во время своего визита, которые будут изучать возможности этих самолетов. Если будет принято решение о Gripen, они могут усилить парк F-16 и существующую советскую технику ВСУ, которая и дальше будет работать, — заявил Игнат в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, большинство типов вооружения Gripen и F-16 взаимосовместимы.

Как пишет издание The War Zone, Военно-воздушные силы Швеции сегодня имеют на вооружении более 90 самолетов Gripen C/D. Страна планирует заменить эти самолеты более новыми версиями E/F, однако, по прогнозам, это может произойти где-то в 2030-х годах.

Сколько современных самолетов необходимо Украине

Как объяснил Фактам ICTV Юрий Игнат, чтобы защитить всю Украину в границах 1991 года, нужно более 100 самолетов. В видении Воздушных сил ВСУ прописано 128 современных истребителей (приблизительно 4 авиационные бригады), которыми планируется постепенно заменить советские самолеты.

– Это все условно. В видении прописано 128 самолетов. До 150, скажем так, было бы достаточно. Если брать еще обучающие, транспортные, это будет еще больше. Четыре бригады модернизированных самолетов, которые смогут обеспечить с разных оперативных аэродромов, где они будут нести дежурство, авиационное истребительное прикрытие воздушного пространства страны, — заявил Игнат.

В перспективе Воздушные силы ВСУ планируют полностью перейти на западные самолеты.

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