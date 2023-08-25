ВСУ на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются — Генштаб

Силы обороны Украины имеют успех на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, артиллерией бьют по врагу. Продолжается контрбатарейная борьба.

Также Силы обороны продолжают наступать к югу от города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты пытались наступать районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Однако враг несет значительные потери в живой силе, вооружении и пытается активно применять резервы.

ВСУ продолжают сдерживать наступление противника на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Полномасштабная война в Украине длится уже 548-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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