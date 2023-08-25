Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

ВСУ на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются — Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины имеют успех на направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое Запорожской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

На направлениях Новоданиловка — Новопрокоповка и Малая Токмачка — Очеретоватое украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, артиллерией бьют по врагу. Продолжается контрбатарейная борьба.

контрнаступ на Запоріжжі

Deep State

контрнаступ на Запоріжжі

Deep State

Также Силы обороны продолжают наступать к югу от города Бахмут и закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты пытались наступать районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Однако враг несет значительные потери в живой силе, вооружении и пытается активно применять резервы.

ВСУ продолжают сдерживать наступление противника на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

Полномасштабная война в Украине длится уже 548-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Запорожская область, контрнаступ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ перемещает технику из Мариуполя в сторону Бердянска и Волновахи — Андрющенко
РФ переміщує техніку з Маріуполя у бік Бердянська та Волновахи
Данилов о контрнаступлении ВСУ: Это очень сложная операция
війна
Стрельба и эвакуация раненого: в ССО показали, как выбивали россиян под Работиным
Бої на фронті
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 25.08.2023
Deepstatemap
Ночью уничтожены все пять вражеских целей – Воздушные силы
Дрон-камікадзе, Shahed
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (25.08.2023)
ВСУ на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются — Генштаб
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (25.08.2023)
ВСУ на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются — Генштаб
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 06:00 (25.08.2023)
ВСУ на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются — Генштаб
Подготовка к отопительному сезону 2024 года: Нафтогаз обновил газораспределительные сети
ВСУ на юге имели успех на двух направлениях и закрепляются — Генштаб
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь