ЗСУ на півдні мали успіх на двох напрямках і закріплюються – Генштаб

Сили оборони України мають успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, артилерією гатять по ворогу. Триває контрбатарейна боротьба.

Також Сили оборони продовжують наступати на південь від міста Бахмут і закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти намагалися наступати районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Проте ворог зазнає значних втрат у живій силі, озброєнні та намагається активно застосовувати резерви.

ЗСУ продовжують стримувати наступ противника на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Там тривають важкі бої.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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