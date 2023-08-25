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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

ЗСУ на півдні мали успіх на двох напрямках і закріплюються – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України мають успіх на напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, артилерією гатять по ворогу. Триває контрбатарейна боротьба.

контрнаступ на Запоріжжі

Deep State

контрнаступ на Запоріжжі

Deep State

Також Сили оборони продовжують наступати на південь від міста Бахмут і закріплюються на досягнутих рубежах.

Російські окупанти намагалися наступати районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Проте ворог зазнає значних втрат у живій силі, озброєнні та намагається активно застосовувати резерви.

ЗСУ продовжують стримувати наступ противника на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Там тривають важкі бої.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 548-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, Запорізька область, контрнаступ
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