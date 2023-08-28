До 100 танків: німецький уряд пропонує Греції передати Україні Leopard 1

Уряд Німеччини запропонував Греції передати Україні близько 100 бойових танків Leopard 1A5, які зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела профільне грецьке видання Flight.

За даними журналістів, в обмін на Leopard 1A5 Греція може отримати модернізовані танки із запасів Італії за принципом “один до одного”.

– Пропонується обміняти до 100 грецьких Leopard 1A5 (або будь-яку іншу кількість) за принципом “один до одного” на танки із зазначеного арсеналу (із запасів Італії. – Ред.), – йдеться у публікації.

Німецький уряд готовий викупити італійські танки та взяти на себе витрати з їхнього капітального ремонту на підприємствах у Греції або в будь-якому іншому місці за вибором грецької влади.

Відремонтовані для Греції танки отримають новий тепловізійний перископ, який використовується у версії Leopard 2, а також нове покращене бронювання.

Єдиною вимогою від Німеччини в межах кругового обміну є передача Грецією справних танків. Адже грецькі Leopard 1A5 вже давно не проходили модернізацію – понад три десятиліття.

Обмін танків може відбутися за принципом тристоронньої угоди. Таким чином Україна раніше отримала грецькі БМП-1, а Греції натомість передали німецькі Marder 1.

Як відомо, Leopard 1 – це основний бойовий танк другого покоління. У 1965 році Бундесвер взяв його на озброєння. Це був перший німецький танк, створений після Другої світової війни.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Афін, під час якого Греція оголосила, що візьме участь у тренуванні українських пілотів на винищувачах F-16.

Раніше Греція приєдналася до декларації країн Великої сімки (G7) про гарантії безпеки для України.

Джерело: Flight

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