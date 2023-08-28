Нехватка компетентных переводчиков стала “вызовом номер один” во время тренировок украинских бойцов – FT

Во время обучения украинских военных на западной технике в Германии возникла проблема нехватки компетентных переводчиков.

Как пишет Financial Times, когда инструкторы из ФРГ, Нидерландов и Дании собрались на севере Германии, чтобы обучать украинских военнослужащих, они не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой.

– Переводчики – это вызов номер один, – отметил Мартин Бонн, голландский бригадный генерал, заместитель руководителя многонациональной учебной миссии Евросоюза, созданной в ноябре 2022 года.

По данным издания, Киев и западные столицы предоставляют переводчиков, у которых часто возникают трудности с необходимым словарным запасом в военной и технической сферах.

– Большой проблемой является перевод слов, используемых в военном или техническом контексте… Слов, которые никто не использует в повседневной жизни, – объяснил Бонн.

Украинские воины в Германии, помимо прочего, осваивают боевые танки Leopard 1 A5.

Европейские инструкторы отмечают “чрезвычайную мотивацию” украинцев. В то же время они сообщили, что возраст и способности военных сильно отличаются.

По словам Бонна, инструкторы ищут способы подготовить украинцев к боевым действиям в условиях сложной местности, усиленной радиоэлектронной борьбы РФ и использования врагом беспилотников.

До конца года 10 тыс. украинских военных пройдут подготовку в Германии. Тренировки являются составляющей более широкой инициативы Запада по оснащению Вооруженных сил Украины танками, артиллерией и системами противовоздушной обороны, в рамках которой Киев отправил 63 тыс. бойцов в учебные лагеря в Европе и США.

Как отмечает FT, Германия – не единственная страна, где возникли проблемы с переводом во время тренировочных программ. Похожая проблема наблюдалась и в Дании, где около восьми украинских пилотов и десятки технических специалистов учатся на многофункциональных истребителях F-16. Датские военные сообщили, что тренировки задерживались, в частности, из-за уровня знания языка и проверки состояния здоровья украинцев.

Источник : Financial Times

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