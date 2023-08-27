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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

На днях получат документы. Румыния готова начать обучение украинских пилотов на F-16

Винищувачі F-16 для України
Фото: Факти ICTV

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в интервью Financial Times сообщил, что его страна в ближайшие дни ожидает необходимые документы, которые позволят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

– Я ожидаю оформления документов (для обучения пилотов — Ред.) в ближайшие несколько дней, и это последнее препятствие, – сказал он.

Чолаку добавил, что вся логистика уже подготовлена.

Напомним, Юрий Игнат сообщил, что 70 украинских пилотов и технических специалистов, которые будут обслуживать истребители F-16, начали обучение в Дании.

По его словам, это только первая волна украинских бойцов, которые будут учиться на F-16, впоследствии будут вторая и третья волны.

Ранее мы рассказывали, что военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире национального марафона Единые новости назвал бредом упреки о том, что нашим военным на освоение F-16 нужно 1-1,5 года.

По мнению эксперта этот процесс может занять максимум несколько месяцев.

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Военные учения, Истребитель F-16, ВСУ, Румунія
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