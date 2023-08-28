Нестача компетентних перекладачів стала “викликом номер один” під час тренувань українських бійців – FT

Під час навчання українських військових на західній техніці у Німеччині виникла проблема нестачі компетентних перекладачів.

Як пише Financial Times, коли інструктори з ФРН, Нідерландів та Данії зібралися на півночі Німеччини, щоб навчати українських військовослужбовців, вони не очікували, що нестача компетентних перекладачів стане головною проблемою.

– Перекладачі – це виклик номер один, – зазначив Мартін Бонн, голландський бригадний генерал, заступник керівника багатонаціональної навчальної місії Євросоюзу, створеної в листопаді 2022 року.

За даними видання, Київ і західні столиці надають перекладачів, у яких часто виникають труднощі з необхідним словниковим запасом у військовій та технічній сферах.

– Великою проблемою є переклад слів, які використовуються у військовому чи технічному контексті… Слів, які ніхто не використовує у повсякденному житті, – пояснив Бонн.

Українські воїни у Німеччині, серед іншого, освоюють бойові танки Leopard 1 A5.

Європейські інструктори відзначають “надзвичайну мотивацію” українців. Водночас вони повідомили, що вік і здібності військових сильно відрізняються.

За словами Бонна, інструктори шукають способи підготувати українців до бойових дій в умовах складної місцевості, посиленої радіоелектронної боротьби РФ та використання ворогом безпілотників.

До кінця року 10 тис. українських військових пройдуть підготовку в Німеччині. Тренування є складовою ширшої ініціативи Заходу щодо оснащення Збройних сил України танками, артилерією та системами протиповітряної оборони, у рамках якої Київ відправив 63 тис. бійців до навчальних таборів у Європі та США.

Як зазначає FT, Німеччина – не єдина країна, де виникли проблеми перекладу під час тренувальних програм. Схожа проблема спостерігалася і в Данії, де близько восьми українських пілотів і десятки технічних фахівців навчаються на багатофункціональних винищувачах F-16. Данські військові повідомили, що тренування затримувалося, зокрема, через рівень знання мови та перевірку стану здоров’я українців.

Джерело : Financial Times

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