Французская авиационная мощь: что известно об истребителях Rafale, которые стремится получить Украина

Для защиты гражданского населения и получения преимущества в небе над РФ Украина стремится получить современные западные истребители.

Кроме ожидаемых F-16, украинские ВВС могут значительно усилить самолеты французского производства Rafale.

Это многоцелевые истребители четвертого поколения, разработанные компанией Dassault Aviation. Что известно о технических характеристиках самолета Rafalе, его преимуществах и недостатках — читайте далее в материале.

Rafale — что известно об истребителе

Многоцелевой истребитель Rafale совершил свой первый полет 4 июля 1986 года. На сегодня эксплуатируется четырьмя странами, среди которых Франция, Индия, Египет и Катар.

Как рассказал Фактам ICTV авиационный эксперт Богдан Долинце, всего истребителей Rafale было выпущено небольшое количество, до 175 единиц. Это где-то соизмеримо с Gripen, поскольку их также было изготовлено всего несколько сотен.

Сегодня Rafale выпускается в трех основных моделях: C — одноместный наземный, B — двухместный наземный (составляет 60% всего воздушного флота) и M — одноместный палубный.

— По размеру и назначению Rafale соизмерим с советским МиГ-29. Вместе с тем имеет разный диапазон вооружения образца НАТО. Это и использование различных ракет типа воздух-воздух или воздух-земля. Туда относятся и ракеты, которые Украине уже поставлялись, например AIM-9 или AIM-120, так и ряд других, которые изготавливаются непосредственно Францией или другими странами НАТО. Может быть платформой для запуска крылатых ракет, например, Storm Shadow, — объяснил эксперт.

В целом в истребитель Rafale интегрирована вся возможная современная электроника, включая радар с активной антенной решеткой, электронно-оптической системой, позволяющей фиксировать тепловые сигнатуры воздушных целей за десятки километров.

Также самолеты имеют встроенную станцию РЭБ для подавления радаров противника, модули разведки и тепловизионную станцию с лазерным целеуказателем. Последняя нужна для нанесения высокоточных ударов по наземным целям.

Rafale имеет полностью цифровой борт. Перед пилотами расположена довольно лаконичная приборная панель, сочетающая голосовое управление с плоским сенсорным экраном.

Еще одной особенностью Rafale является то, что он может дозаправляться в полете и нести до 5 топливных баков для очень дальних перелетов.

Относительно недостатков, Богдан Долинце указал на достаточно высокую цену Rafale. По разным данным, стоимость единицы варьируются от $85 млн до $120 млн, цена зависит от комплектации.

— Если говорить об обслуживании, нужно будет отдельно под такой самолет готовить и наземный персонал, и летный состав. Второе важное ограничение — из-за того, что этих самолетов в целом было изготовлено не так много единиц, то возникает вопрос о создании необходимого склада запчастей, его поддержки, то есть наличии ассортимента, и, конечно, заблаговременный заказ и пополнение. Это ключевой вызов для всех самолетов, которые изготовлены небольшой серией, — объяснил эксперт.

Тактико-технические характеристики Rafale:

экипаж: 1-2 человека;

длина: 15,27 м;

размах крыльев: 10,80 м;

высота: 5,34 м;

площадь поверхности крыльев: 45,7 кв. м;

масса пустого: 9 060 кг (10 220 кг);

нормальная взлетная масса: 14 710 кг;

максимальная взлетная масса: 24 500 кг;

масса полезной нагрузки: 9 500 кг;

масса топлива во внутренних баках: 4700 кг;

масса топлива в ПТБ: 7 500 кг;

двигатели: 2 х 5 100 кгс.

Летные характеристики:

максимальная скорость на большой высоте: 2 203 км/ч (1,8 Маха);

боевой радиус: 1 800 км;

боевой радиус: 1 093 км в варианте истребителя-перехватчика;

практический потолок: 16 760 м;

скороподъемность: >305 м/с (18 300 м/мин);

нагрузка на крыло: 326 кг/м²;

тягооснащенность: 1,13;

максимальная эксплуатационная перегрузка: 9 g.

Вооружение:

пушечное: 1×30 мм Nexter DEFA 791B (темп стрельбы 2 500 выстр/мин), боезапас — 125 патронов типа OPIT (бронебойно-зажигательный трассирующий);

ракеты:

— воздух-воздух: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Magic-2;

— воздух-земля: ASMP с ядерной боевой частью, Apache, AM39, Storm Shadow, AASM.

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