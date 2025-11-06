Швеция может профинансировать часть соглашения о продаже Украине самолетов Gripen
Шведская сторона может профинансировать часть соглашения с Украиной о продаже десятков истребителей Gripen, о котором стороны договорились в октябре.
Об этом в интервью Reuters сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Gripen для Украины: Швеция может профинансировать часть соглашения
По словам Йонсона, Украина и Швеция ведут переговоры по соглашению о Gripen и есть определенный прогресс. Он добавил, что основная часть финансирования ляжет на Украину, но есть и другие пути.
— Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 млрд крон в следующем году и 40 млрд в 2027 году, — сказал он.
Министр добавил, что Швеция представила соглашение о Gripen Коалиции решительных, и некоторые из ее участников могут потенциально присоединиться к его финансированию.
— Возможно, страны, которые имеют подкомпоненты в Gripen, будут иметь дополнительные стимулы для финансирования соглашения, – сказал Йонсон.
Самолеты Gripen усилят Воздушные силы ВСУ — Шмыгаль
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что продолжается работа над поставкой в Украину шведских боевых самолетов Gripen.
— В октябре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашения, которые открывают путь к передаче самолетов Украине, — написал Шмыгаль.
Он рассказал, что во время визита в Швецию посетил офис компании Saab, которая производит Gripen.
Обсудили с руководством концерна возможные направления технического сотрудничества и дальнейшие шаги по поставке самолетов в Украину.
— Современные самолеты Gripen существенно усилят боевые возможности Воздушных сил ВСУ и будут способствовать реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО. Продолжаем работать над ускорением процесса их передачи и интеграции в ВС ВС Украины, чтобы уже в следующем году самолеты Gripen встали на защиту украинского неба, – подчеркнул министр.
Напомним, в октябре премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.
Кристерссон допустил первые поставки новейших Gripen в Украину в течение следующих трех лет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты – очевидно, более старых моделей – могут поступить уже в 2026 году.