Шведская сторона может профинансировать часть соглашения с Украиной о продаже десятков истребителей Gripen, о котором стороны договорились в октябре.

Об этом в интервью Reuters сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Gripen для Украины: Швеция может профинансировать часть соглашения

По словам Йонсона, Украина и Швеция ведут переговоры по соглашению о Gripen и есть определенный прогресс. Он добавил, что основная часть финансирования ляжет на Украину, но есть и другие пути.

— Мы можем рассмотреть экспортные кредиты, замороженные российские активы и нашу программу помощи Украине, которая составляет 40 млрд крон в следующем году и 40 млрд в 2027 году, — сказал он.

Министр добавил, что Швеция представила соглашение о Gripen Коалиции решительных, и некоторые из ее участников могут потенциально присоединиться к его финансированию.

— Возможно, страны, которые имеют подкомпоненты в Gripen, будут иметь дополнительные стимулы для финансирования соглашения, – сказал Йонсон.

Самолеты Gripen усилят Воздушные силы ВСУ — Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что продолжается работа над поставкой в Украину шведских боевых самолетов Gripen.

— В октябре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашения, которые открывают путь к передаче самолетов Украине, — написал Шмыгаль.

Он рассказал, что во время визита в Швецию посетил офис компании Saab, которая производит Gripen.

Обсудили с руководством концерна возможные направления технического сотрудничества и дальнейшие шаги по поставке самолетов в Украину.

— Современные самолеты Gripen существенно усилят боевые возможности Воздушных сил ВСУ и будут способствовать реализации Дорожной карты развития авиации по стандартам НАТО. Продолжаем работать над ускорением процесса их передачи и интеграции в ВС ВС Украины, чтобы уже в следующем году самолеты Gripen встали на защиту украинского неба, – подчеркнул министр.

Напомним, в октябре премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Кристерссон допустил первые поставки новейших Gripen в Украину в течение следующих трех лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты – очевидно, более старых моделей – могут поступить уже в 2026 году.

