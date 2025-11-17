Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про оборонну співпрацю. Про це Зеленський повідомив у коментарі кореспонденту французького телеканалу TF1, який він дав одразу після урочистої церемонії підписання документа.

Після цього він уточнив, що Україна планує замовити у Франції близько ста багатоцільових винищувачів Rafalet. Це багатоцільові винищувачі четвертого покоління, розроблені компанією Dassault Aviation.

Що відомо про технічні характеристики літака Rafalе, його переваги та недоліки – читайте далі у матеріалі.

Rafale – що відомо про винищувач

Багатоцільовий винищувач Rafale здійснив свій перший політ 4 липня 1986 року. Станом на сьогодні експлуатується чотирма країнами, серед яких Франція, Індія, Єгипет і Катар.

Як розповів Фактам ICTV авіаційний експерт Богдан Долінце, загалом винищувачів Rafale була випущена невелика кількість, до 175 одиниць. Це десь співмірно з Gripen, оскільки їх також було виготовлено лише кілька сотень.

Сьогодні Rafale випускається у трьох основних моделях: C – одномісний наземний, B – двомісний наземний (становить 60% всього повітряного флоту) та M – одномісний палубний.

– За розміром та призначенням Rafale співмірний з радянським МіГ-29. Разом з тим має різний діапазон озброєння зразка НАТО. Це і використання різних ракет типу повітря-повітря або повітря-земля. Серед них і ракети, які Україні вже постачалися, наприклад AIM-9 або AIM-120, так і низка інших, які виготовляються безпосередньо Францією або іншими країнами НАТО. Може бути платформою для запуску крилатих ракет, наприклад, Storm Shadow, – пояснив експерт.

Загалом у винищувач Rafale інтегрована вся можлива сучасна електроніка, включно із радаром з активною антенною решіткою, електронно-оптичною системою, що дає змогу фіксувати теплові сигнатури повітряних цілей за десятки кілометрів.

Також літаки мають вбудовану станцію РЕБ для придушення радарів супротивника, модулі розвідки і тепловізійну станцію з лазерним цілевказівником. Остання потрібна для завдання високоточних ударів по наземних цілях.

Rafale має повністю цифровий борт. Перед пілотами розташована доволі лаконічна приладова панель, що поєднує голосове керування з плоским сенсорним екраном.

Ще однією особливістю Rafale є те, що він може дозаправлятися в польоті та нести до 5 паливних баків для дуже далеких перельотів.

Щодо недоліків, Богдан Долінце вказав на досить високу ціну Rafale. За різними даними, вартість одиниці варіюється від $85 млн до $120 млн, ціна залежить від комплектації.

– Якщо говорити про обслуговування, потрібно буде окремо під такий літак готувати і наземний персонал, і льотний склад. Друге важливе обмеження – через те, що цих літаків загалом було виготовлено не так багато одиниць, то виникає питання про створення необхідного складу запчастин, його підтримки, тобто наявність асортименту, і, звісно, завчасне замовлення і поповнення. Це ключовий виклик для всіх літаків, які виготовлені невеликою серією, – пояснив експерт.

Тактико-технічні характеристики Rafale:

екіпаж: 1-2 особи;

довжина: 15,27 м;

розмах крил: 10,80 м;

висота: 5,34 м;

площа поверхні крил: 45,7 кв. м;

маса порожнього: 9 060 кг (10 220 кг);

нормальна злітна маса: 14 710 кг;

максимальна злітна маса: 24 500 кг;

маса корисного навантаження: 9 500 кг;

маса палива у внутрішніх баках: 4 700 кг;

маса палива в ППБ: 7 500 кг;

двигуни: 2 х 5 100 кгс.

Льотні характеристики:

максимальна швидкість на великій висоті: 2 203 км/год (1,8 Маха);

бойовий радіус: 1 800 км;

бойовий радіус: 1 093 км у варіанті винищувача-перехоплювача;

практична стеля: 16 760 м;

швидкопідйомність: >305 м/с (18 300 м/хв);

навантаження на крило: 326 кг/м²;

тягооснащеність: 1,13;

максимальне експлуатаційне перевантаження: 9 g.

Озброєння:

гарматне: 1×30 мм Nexter DEFA 791B (темп стрільби 2 500 постр/хв), боєзапас — 125 патронів типу OPIT (бронебійно-запалювальний трасуючий);

ракети:

– повітря-повітря: MICA, AIM-9, AIM-120, AIM-132, MBDA Meteor, Magic-2;

– повітря-земля: ASMP з ядерною бойовою частиною, Apache, AM39, Storm Shadow, AASM.

