ППО знищила 23 із 32 Шахедів – Повітряні сили
4 вересня російські війська випустили по Одеській та Дніпропетровській областях 32 ударні безпілотники Shahed-136/131.
Ворожі дрони летіли із мису Чауда, що в Криму, та із Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ, що на східному узбережжі Азовського моря.
Винищувальна авіація, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України ліквідували 23 БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 558-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: ОК Південь
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Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна