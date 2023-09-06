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Средства с оплаты горячей воды и отопления направляют на приобретение запасов газа на зиму — КГГА

Газ-труби
Фото: УНИАН

Накопление объемов природного газа, достаточных для прохождения отопительного сезона, зависит от уровня оплаты услуг горячего водоснабжения и отопления со стороны потребителей.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

— Средства сразу попадают на счета НАК Нафтогаз Украины и направляются на закупку природного газа. Поэтому горожан призывают сверить все начисления, если возникают вопросы по сумме, и всем, кто имеет возможность, оплатить услуги, а должникам — позаботиться об уменьшении объема задолженности, в частности через механизм рассрочки, — отметил он.

По словам Пантелеева, тарифы на горячую воду и отопление для киевлян останутся на том же уровне, как и в прошлом отопительном сезоне.

Представитель КГГА также отметил, что столичные энергетики и коммунальные службы работают в условиях критической нехватки средств.

— Большинство работ, а это, напоминаю — кроме плановых, еще и восстановление поврежденного оборудования — выполняются своими силами, что в разы увеличивает нагрузку на работников предприятий. Но городское хозяйство будет подготовлено к работе зимой, и мы готовимся к любым вызовам, — добавил он.

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Источник: КГГА
Газ, Київ, КГГА, Комунальні платежі, Опалення
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