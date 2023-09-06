Кошти з оплати гарячої води та опалення спрямовують на придбання запасів газу на зиму – КМДА

Накопичення обсягів природного газу, достатніх для проходження опалювального сезону, залежить від рівня оплати послуг гарячого водопостачання та опалення з боку споживачів.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

– Кошти одразу потрапляють на рахунки НАК Нафтогаз України та спрямовуються на закупівлю природного газу. Тому містян закликають звірити всі нарахування, якщо виникають питання щодо суми, і всім, хто має можливість, оплатити послуги, а боржникам – подбати про зменшення обсягу заборгованості, зокрема через механізм розстрочки, – зазначив він.

За словами Пантелеєва, тарифи на гарячу воду й опалення для киян залишаться на тому ж рівні, як і минулого опалювального сезону.

Представник КМДА також зазначив, що столичні енергетики й комунальні служби працюють в умовах критичної нестачі коштів.

– Більшість робіт, а це, нагадую – окрім планових, ще й відновлення пошкодженого обладнання – виконуються своїми силами, що в рази збільшує навантаження на працівників підприємств. Але міське господарство буде підготовлене до роботи взимку і ми готуємось до будь-яких викликів, – додав він.

Джерело : КМДА

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