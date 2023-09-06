Подрыв Каховской ГЭС стоил Украине годового запаса питьевой воды

Вследствие подрыва россиянами Каховской ГЭС на Херсонщине, Украина потеряла годовой запас питьевой воды.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал руководитель госкомпании Укргидроэнерго Игорь Сирота.

По его словам, вода будет продолжать бесполезно тратиться, пока не построят заграждение. Для возведения временного гидросооружения, чтобы остановить срабатывание воды, понадобится 3 месяца, а чтобы обеспечить мостовой переход с правого на левый берег – 5-6 месяцев.

— Мы потеряли от 35 до 40% питьевой воды. До подрыва у нас было примерно 18,6 млн км3 воды, а осталось в русле реки 3-3,5 млн км3, — сказал Игорь Сирота.

По его словам, этот объем воды Украина могла бы потреблять в течение года.

Глава Укргидроэнерго отметил, что разрушенная Каховская ГЭС восстановлению не подлежит, необходимо демонтировать ее остатки и строить новую. Согласно утвержденному правительством плану, в течение двух лет после деоккупации, компания должна осушить место подрыва Каховской ГЭС, чтобы провести расследование трагедии.

— Ждем деоккупации. Хотелось бы до паводка, до февраля месяца сделать часть работы, чтобы можно было остановить срабатывание Каховского водохранилища, — отметил Игорь Сирота.

Напомним, около 2:50 ночи 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Диверсия привела к затоплению 80 населенных пунктов вниз по течению Днепра на правом и левом берегах Херсонской области, а также тотальному обмелению Каховского водохранилища. В результате теракта погиб 31 человек.

1 сентября глава МВД Игорь Клименко отметил, что Украина справилась с основным этапом ликвидации последствий подрыва российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть планы по восстановлению Каховской ГЭС. По словам главы государства, это необходимо для обеспечения водой проживающих в южных регионах людей.

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