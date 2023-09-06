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Валерій Савицький, редактор стрічки

Підрив Каховської ГЕС коштував Україні річного запасу питної води

Каховська ГЕС

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на Херсонщині, Україна втратила річний запас питної води.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів керівник держкомпанії Укргідроенерго Ігор Сирота.

За його словами, вода буде продовжувати марно витрачатись, доки не збудують загородження. Для зведення тимчасової гідроспоруди, щоб зупинити спрацювання води, знадобиться 3 місяці, а щоб забезпечити мостовий перехід з правого на лівий берег – 5-6 місяців.

– Ми втратили від 35 до 40% питної води. До підриву у нас було приблизно 18,6 млн км3 води, а залишилось у річищі річки 3-3,5 млн км3, – сказав Ігор Сирота.

За його словами, цей обсяг води Україна могла б споживати протягом року.

Очільник Укргідроенерго зазначив, що зруйнована Каховська ГЕС відновленню не підлягає, потрібно демонтувати її залишки і будувати нову. Відповідно до затвердженого урядом плану, впродовж двох років після деокупації компанія має осушити місце підриву Каховської ГЕС, щоб провести розслідування трагедії.

– Чекаємо на деокупацію. Хотілося б до паводка, до лютого місяця зробити частину роботи, щоб можна було зупинити спрацювання Каховського водосховища, – зазначив Ігор Сирота.

Нагадаємо, близько 2:50 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали греблю Каховської гідроелектростанції в Херсонській області. Ключові приміщення станції були заздалегідь заміновані та підготовлені для злочину такого масштабу.

Диверсія призвела до затоплення населених пунктів вниз по течії Дніпра на правому та лівому берегах Херсонщини, а також тотального обміління Каховського водосховища. Внаслідок теракту загинула 31 людина.

1 вересня глава МВС Ігор Клименко зазначив, що Україна впоралася з основним етапом ліквідації наслідків підриву російськими загарбниками греблі Каховської ГЕС.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має плани з відновлення Каховської ГЕС. За словами глави держави, це потрібно для забезпечення водою людей, які проживають у Південних регіонах.

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Каховська ГЕС

Каховська ГЕС, питна вода, Укргідроенерго
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