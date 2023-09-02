Основной этап ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС завершен – Клименко
Украина справилась с основным этапом ликвидации последствий подрыва российскими захватчиками плотины Каховской ГЭС.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, сообщается в Тelegram-канале МВД.
Министр напомнил, что в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областей, где проживали почти 900 тыс. человек.
К ликвидации последствий подрыва станции ежедневно привлекались более 2 тыс. работников МВД, 300 единиц техники и более сотни плавательных средств.
Почти 700 тыс. украинцев остались без доступа к питьевой воде. Пострадавшим были доставлены 148 тыс. тонн питьевой и технической воды, почти 119 тыс. тонн продуктов и вещей первой необходимости.
Для предотвращения ухудшения санитарной ситуации проведены более 173 тыс. рейдов, совместно с Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, органами местного самоуправления и рыбоохраны.
— Последствия этой катастрофы Украина будет ощущать очень долго, но совместными усилиями сможем их преодолеть, — отметил Игорь Клименко.
Напомним, в ночь на 6 июня российские захватчики подорвали плотину Каховской ГЭС.
Диверсия привела к затоплению населенных пунктов вниз по течению Днепра на правом и левом берегах Херсонщины, а также обмелению Каховского водохранилища. Вода затопила около 80 населенных пунктов, в частности город Херсон.
В конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет планы восстановления Каховской ГЭС. По словам главы государства, это нужно для обеспечения водой людей, проживающих в южных регионах. Восстановление станции потребует огромных средств.
Фото: Укргидроэнерго
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