ВСУ продвигаются в районе Работино, штурмуя позиции врага — Генштаб
Силы обороны Украины имеют успехи в продвижении в районе Работино на южном фронте.
Они продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, заставляя оккупантов отходить с занимаемых позиций, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
— В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области, — подчеркнул он.
Что касается Бахмутского направления, здесь, по словам Ковалева, наши защитники продвинулись в районе Клещеевки, которая находится южнее города Бахмут.
В то же время с северо-запада они продолжают сдерживать контрнаступление российских войск.
— Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области, — добавил спикер Генштаба.
Полномасштабная война в Украине длится уже 567-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Military Media Center
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