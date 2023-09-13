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Валентина Летяк, редактор ленты

ВСУ продвигаются в районе Работино, штурмуя позиции врага — Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины имеют успехи в продвижении в районе Работино на южном фронте.

Они продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, заставляя оккупантов отходить с занимаемых позиций, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

— В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области, — подчеркнул он.

Что касается Бахмутского направления, здесь, по словам Ковалева, наши защитники продвинулись в районе Клещеевки, которая находится южнее города Бахмут.

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В то же время с северо-запада они продолжают сдерживать контрнаступление российских войск.

— Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Орехово-Васильевки Донецкой области, — добавил спикер Генштаба.

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Полномасштабная война в Украине длится уже 567-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Military Media Center

Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины, Запорожская область, ВСУ, контрнаступ, Мелітополь, Російська агресія
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