ЗСУ просуваються в районі Роботиного, штурмуючи позиції ворога – Генштаб
Сили оборони України мають успіхи у просуванні в районі Роботиного на південному фронті.
Вони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, змушуючи окупантів відходити із займаних позицій, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
– У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, – наголосив він.
Щодо Бахмутського напрямку, тут, за словами Ковальова, наші захисники просунулися у районі Кліщіївки, розташованої південніше міста Бахмут.
Водночас з північного заходу вони продовжують стримувати контрнаступ російських військ.
– Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області, – додав речник Генштабу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Military Media Center
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