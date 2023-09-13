ЗСУ просуваються в районі Роботиного, штурмуючи позиції ворога – Генштаб

Сили оборони України мають успіхи у просуванні в районі Роботиного на південному фронті.

Вони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, змушуючи окупантів відходити із займаних позицій, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

– У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області, – наголосив він.

Щодо Бахмутського напрямку, тут, за словами Ковальова, наші захисники просунулися у районі Кліщіївки, розташованої південніше міста Бахмут.

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Водночас з північного заходу вони продовжують стримувати контрнаступ російських військ.

– Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області, – додав речник Генштабу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 567-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Military Media Center

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