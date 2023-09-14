Атака на Севастополь. Россияне вряд ли смогут восстановить пораженные корабли — Гуменюк

Вряд ли РФ в ближайшее время сможет восстановить поврежденные во время вчерашней атаки десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— По предварительным оценкам экспертов, из того, что мы уже могли увидеть, скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. Что касается подводной лодки, повреждения достаточно существенные и восстановление потребует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и хвастался тот самый судно-ремонтный завод, — сказала она.

По словам Гуменюк, этот завод сейчас больше похож на пепелище, поэтому “восстановить корабли пока негде”.

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Впоследствии Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

По данным украинской разведки, речь идет о российском большом десантном корабле Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону.

Источник: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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