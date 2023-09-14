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Атака на Севастополь. Россияне вряд ли смогут восстановить пораженные корабли — Гуменюк

Наталія Гуменюк

Вряд ли РФ в ближайшее время сможет восстановить поврежденные во время вчерашней атаки десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

— По предварительным оценкам экспертов, из того, что мы уже могли увидеть, скорее всего, большой десантный корабль стал уже не таким большим и вряд ли будет кораблем. Что касается подводной лодки, повреждения достаточно существенные и восстановление потребует дополнительных производственных мощностей, в частности, которыми и хвастался тот самый судно-ремонтный завод, — сказала она.

По словам Гуменюк, этот завод сейчас больше похож на пепелище, поэтому “восстановить корабли пока негде”.

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Ночью 13 сентября после ряда взрывов вспыхнул масштабный пожар на Севастопольском морском заводе во временно оккупированном Крыму.

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило повреждение двух своих кораблей.

По данным украинской разведки, речь идет о российском большом десантном корабле Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону.

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Атака на Севастополь. Россияне вряд ли смогут восстановить пораженные корабли — Гуменюк

Источник: телемарафон

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, Кораблі, Крым, Севастополь, флот РФ
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