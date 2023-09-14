ЗСУ уразили два російські патрульні кораблі у Чорному морі
Вранці 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох російських патрульних кораблях типу Василь Биков.
Про це у Telegram повідомив СтратКом ЗСУ.
Зазначається, що ворожі кораблі зазнали пошкоджень.
– Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу Василь Биков окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі ЗСУ уразили російський великий десантний корабель РФ Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.
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