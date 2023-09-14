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Валентина Чорна, редакторка стрічки

ЗСУ уразили два російські патрульні кораблі у Чорному морі

російський корабель типу Василь Биков

Вранці 14 вересня Сили оборони України завдали удару по двох російських патрульних кораблях типу Василь Биков.

Про це у Telegram повідомив СтратКом ЗСУ.

Зазначається, що ворожі кораблі зазнали пошкоджень.

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– Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу Василь Биков окупаційного флоту Росії в південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі ЗСУ уразили російський великий десантний корабель РФ Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Вікіпедія

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Чорне море, Чорноморський флот РФ
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