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Валентина Чорна, редактор ленты

Носитель Калибров: что известно о подводной лодке РФ Ростов-на-Дону, которая была поражена в Севастополе

російський підводний човен Ростов-на-Дону

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе была поражена российская дизель-электрическая подводная лодка Ростов-на-Дону.

Информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Подводная лодка проекта 636.3 Варшавянка Ростов-на-Дону вошла в состав 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России только в 2014 году.

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Ориентировочная цена субмарины составляет $300 млн. Ростов-на-Дону был среди тех подводных лодок, с которых Россия наносила удары по территории Украины крылатыми ракетами Калибр.

Технические характеристики подводной лодки Ростов-на-Дону:

  • водоизмещение надводное — 2 350 т;
  • водоизмещение подводное — 3 950 т;
  • длина — 73,8 м;
  • ширина — 9,9 м;
  • осадка — 6,2 м;
  • двигатели — два дизель-генератора по 1 000 кВт, питающие главный электродвигатель, электродвигатель экономичного хода, два резервных электродвигателя;
  • скорость надводная 11 — 17 узлов;
  • скорость подводная — 20 узлов;
  • рабочая глубина — 240 м;
  • предельная глубина — 300 м;
  • автономность плавания — 45 суток;
  • экипаж — 52 человека (в том числе 12 офицеров);
  • вооружение: зенитная артиллерия (ПЗРК Стрела-3М, Игла-1, Верба) — 8 ракет; ракетное вооружение (включая четыре ракеты Калибр-ПЛ)
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Фото: Википедия

Война в Украине, Разведка, Російська агресія, Севастополь
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