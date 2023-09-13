Носитель Калибров: что известно о подводной лодке РФ Ростов-на-Дону, которая была поражена в Севастополе
В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе была поражена российская дизель-электрическая подводная лодка Ростов-на-Дону.
Информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
Подводная лодка проекта 636.3 Варшавянка Ростов-на-Дону вошла в состав 4 отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России только в 2014 году.
Ориентировочная цена субмарины составляет $300 млн. Ростов-на-Дону был среди тех подводных лодок, с которых Россия наносила удары по территории Украины крылатыми ракетами Калибр.
Технические характеристики подводной лодки Ростов-на-Дону:
- водоизмещение надводное — 2 350 т;
- водоизмещение подводное — 3 950 т;
- длина — 73,8 м;
- ширина — 9,9 м;
- осадка — 6,2 м;
- двигатели — два дизель-генератора по 1 000 кВт, питающие главный электродвигатель, электродвигатель экономичного хода, два резервных электродвигателя;
- скорость надводная 11 — 17 узлов;
- скорость подводная — 20 узлов;
- рабочая глубина — 240 м;
- предельная глубина — 300 м;
- автономность плавания — 45 суток;
- экипаж — 52 человека (в том числе 12 офицеров);
- вооружение: зенитная артиллерия (ПЗРК Стрела-3М, Игла-1, Верба) — 8 ракет; ракетное вооружение (включая четыре ракеты Калибр-ПЛ)
Фото: Википедия
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