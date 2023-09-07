Альтернативный путь: Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии
Украинское зерно уже начали экспортировать через порты Хорватии. Киев планирует развивать этот транспортный коридор.
Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Переговоры прошли на полях саммита инициативы Трех морей в Бухаресте.
– Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты… Этот торговый путь хоть и нишевый, но пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора, – отметила Свириденко.
По ее словам, новый логистический маршрут будет важен в торговле с Хорватией и после завершения войны.
Кроме того, политики обсудили пути решения вопроса ограничений на экспорт из Украины.
Среди других вопросов, которые поднимались, – разминирование и расследование военных преступлений РФ.
В частности, речь шла о локализации производства техники для разминирования. Также обсуждалась подготовка к конференции по разминированию Украины, которая пройдет в октябре в Загребе – столице Хорватии.
Пленкович предложил помощь в расследовании военных преступлений РФ. Речь идет об обмене опытом по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, занимающихся расследованием преступлений, совершенных во время войны.
Как известно, в конце июля Украина и Хорватия достигли договоренности по использованию хорватских портов для экспорта украинского зерна. Речь идет о портах на Дунае и в Адриатическом море.
Этот альтернативный путь экспорта важен, поскольку РФ заблокировала продление Черноморской зерновой инициативы.
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