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Альтернативный путь: Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии

зерно
Фото: Depositphotos

Украинское зерно уже начали экспортировать через порты Хорватии. Киев планирует развивать этот транспортный коридор.

Об этом заявила первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем. Переговоры прошли на полях саммита инициативы Трех морей в Бухаресте.

– Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты… Этот торговый путь хоть и нишевый, но пользуется популярностью. Мы готовы его развивать, расширяя возможности транспортного коридора, – отметила Свириденко.

По ее словам, новый логистический маршрут будет важен в торговле с Хорватией и после завершения войны.

Кроме того, политики обсудили пути решения вопроса ограничений на экспорт из Украины.

Среди других вопросов, которые поднимались, – разминирование и расследование военных преступлений РФ.

В частности, речь шла о локализации производства техники для разминирования. Также обсуждалась подготовка к конференции по разминированию Украины, которая пройдет в октябре в Загребе – столице Хорватии.

Пленкович предложил помощь в расследовании военных преступлений РФ. Речь идет об обмене опытом по созданию институтов специальных прокуроров и специальной полиции, занимающихся расследованием преступлений, совершенных во время войны.

Как известно, в конце июля Украина и Хорватия достигли договоренности по использованию хорватских портов для экспорта украинского зерна. Речь идет о портах на Дунае и в Адриатическом море.

Этот альтернативный путь экспорта важен, поскольку РФ заблокировала продление Черноморской зерновой инициативы.

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Источник: Минэкономики, Кабмин
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