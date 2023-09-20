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Арестованный вертолет Жеваго передали ВСУ

Арестованный вертолет Жеваго передали ВСУ
Фото: ГБР

Арестованный вертолет экс-нардепа и владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.

Об этом сообщило Госбюро расследований.

Вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства ГБР в марте 2023 года.

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Сейчас по решению военного командования страны для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.

3 августа Константину Жеваго объявили о подозрении по делу о попытке подкупа председателя и судей Верховного суда.

Что известно о деле

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината у четырех компаний группы VS Energy.

Через 18 лет бывшие акционеры подали иск в хозяйственный суд, требуя признать договор купли-продажи недействительным и вернуть им акции комбината. Суд отказал в удовлетворении этих требований.

Однако в 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции, признав недействительным договор купли-продажи акций. То есть решение было принято в пользу бывших акционеров.

По версии следствия, в начале марта 2023 года Жеваго, не желая терять акции, “вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений”, который имел связи в Верховном суде. Этот адвокат выступал посредником в передаче взятки руководству ВС для принятия решения в интересах бизнесмена.

По утверждению НАБУ и САП, в течение марта-апреля этого года Жеваго передал адвокату $2,7 млн. Из них $1,8 млн предназначались судьям Верховного суда, а остальное – как “оплата” посреднических услуг адвоката.

19 апреля Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена.

В ходе следственных действий НАБУ и САП зафиксировали передачу $1,8 млн взятки для судей двумя траншами.

Во время получения второго транша в $450 тыс. уже бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева и адвоката задержали на горячем.

Судьи Верховного суда выразили недоверие Князеву и досрочно прекратили его полномочия. Он находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн.

Источник: ГБР
Гелікоптер, ГБР, ВСУ, Костянтин Жеваго
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