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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Арештований вертоліт Жеваго передали ЗСУ

Арештований вертоліт Жеваго передали ЗСУ
Фото: ДБР

Заарештований гелікоптер екснардепа та власника групи Фінанси і кредит Костянтина Жеваго тепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Про це повідомило Держбюро розслідувань.

Гелікоптер був арештований у межах розслідування кримінального провадження ДБР у березні 2023 року.

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Наразі за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера.

3 серпня Костянтину Жеваго оголосили підозру у справі про спробу підкупу голови та суддів Верховного суду.

Що відомо про справу

За даними слідства, у 2002 році Жеваго придбав 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату в чотирьох компаній із групи VS Energy.

Через 18 років колишні акціонери подали позов до господарського суду, вимагаючи визнати договір купівлі-продажу недійсним та повернути їм акції комбінату. Суд відмовив у задоволенні цих вимог.

Проте в 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції, визнавши недійсним договір купівлі-продажу акцій. Тобто рішення було ухвалене на користь колишніх акціонерів.

За версією слідства, на початку березня 2023 року Жеваго, не бажаючи втрачати акції, “вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань”, який мав зв’язки у Верховному суді. Цей адвокат виступав посередником у переданні хабаря керівництву ВС для ухвалення рішення в інтересах бізнесмена.

За твердженням НАБУ та САП, протягом березня-квітня цього року Жеваго передав адвокату $2,7 млн. З них $1,8 млн призначалися суддям Верховного суду, а решта – як “оплата” посередницьких послуг адвоката.

19 квітня Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Під час слідчих дій НАБУ і САП зафіксували передання $1,8 млн хабаря для суддів двома траншами.

Під час отримання другого траншу у $450 тис. вже колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва та адвоката затримали “на гарячому”.

Судді Верховного суду висловили недовіру Князєву та достроково припинили його повноваження. Він перебуває під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 75 млн грн.

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Джерело: ДБР
Гелікоптер, ДБР, ЗСУ, Костянтин Жеваго
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