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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Словакия поддерживает план действий Украины по экспорту зерна

Словакия поддерживает план действий Украины по экспорту зерна

План действий по контролю за экспортом, который Еврокомиссии предложила Украина, поддерживает Словакия.

Об этом стало известно во время онлайн-встречи украинского министра агрополитики Николая Сольского с министром сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Йозефом Бирешем, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что стороны обсудили, в частности, предложенный Украиной Еврокомиссии план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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По словам словацкого министра, важно двустороннее понимание в вопросе экспорта сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что Словакия уже изучает украинский план действий, и считает его таким, что может быть принятым.

Министры договорились доработать план как можно скорее, а также координировать ситуацию и сохранять конструктивные отношения между странами.

Напомним, что 19 сентября Кабинет министров Украины предложил Евросоюзу и странам-соседям, в частности, Польше, Словакии и Венгрии, компромисс по импорту украинской агропродукции.

Как известно, в начале мая Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинских зерновых (семян подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Ограничения действовали до 15 сентября, и Еврокомиссия решила их не продлевать.

Но не смотря на это, Польша, Венгрия и Словакия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.

А в Румынии могут ввести запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней.

ембарго, Зерно, Міністерство аграрної політики та продовольства, Словакия
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