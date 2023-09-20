Словакия поддерживает план действий Украины по экспорту зерна

План действий по контролю за экспортом, который Еврокомиссии предложила Украина, поддерживает Словакия.

Об этом стало известно во время онлайн-встречи украинского министра агрополитики Николая Сольского с министром сельского хозяйства и развития села Словацкой Республики Йозефом Бирешем, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что стороны обсудили, в частности, предложенный Украиной Еврокомиссии план действий экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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По словам словацкого министра, важно двустороннее понимание в вопросе экспорта сельскохозяйственной продукции. Он отметил, что Словакия уже изучает украинский план действий, и считает его таким, что может быть принятым.

Министры договорились доработать план как можно скорее, а также координировать ситуацию и сохранять конструктивные отношения между странами.

Напомним, что 19 сентября Кабинет министров Украины предложил Евросоюзу и странам-соседям, в частности, Польше, Словакии и Венгрии, компромисс по импорту украинской агропродукции.

Как известно, в начале мая Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт украинских зерновых (семян подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы) в пять стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию. Ограничения действовали до 15 сентября, и Еврокомиссия решила их не продлевать.

Но не смотря на это, Польша, Венгрия и Словакия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.

А в Румынии могут ввести запрет на ввоз украинской агропродукции на 30 дней.

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