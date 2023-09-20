Словаччина підтримує план дій України щодо експорту зерна

План дій щодо контролю за експортом, який надала Україна Єврокомісії, підтримує Словаччина.

Про це стало відомо під час онлайн-зустрічі українського міністра агрополітики Миколи Сольського з міністром сільського господарства та розвитку села Словацької Республіки Йозефом Бірешем, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що сторони обговорили, зокрема, запропонований Україною Єврокомісії план дій експорту української сільськогосподарської продукції.

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За словами словацького міністра, важливе двостороннє порозуміння у питанні експорту сільськогосподарської продукції. Він зауважив, що Словаччина вже вивчає український план дій, і вважає його таким, що може бути ухваленим.

Міністри домовилися допрацювати план якомога швидше, а також координувати ситуацію і зберігати конструктивні відносини між країнами.

Нагадаємо, що 19 вересня Кабінет міністрів України запропонував Євросоюзу та країнам-сусідам, зокрема Польщі, Словаччині та Угорщині, компроміс стосовно імпорту української агропродукції.

Як відомо, на початку травня Єврокомісія запровадила ембарго на імпорт українських зернових (насіння соняшнику, кукурудзи, ріпаку та пшениці) до п’яти країн: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії. Обмеження діяли до 15 вересня, і Єврокомісія вирішила їх не продовжувати.

Не дивлячись на це, Польща, Угорщина та Словаччина оголосили, що в односторонньому порядку продовжать ембарго.

А в Румунії можуть запровадити заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів.

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