Швеция предоставила Украине танки Stridsvagn 122: что известно

Швеция передала на вооружение Украины десять танков Strv 122 вместе с украинскими экипажами, которые прошли обучение у шведских военных.

Об этом сообщил начальник оперативного отдела штаба Сухопутных войск Швеции Матс Людвиг.

– Мы дали им (бойцам ВСУ, — Ред.) все, что могли — хорошее оборудование и знания. Теперь мы желаем им успехов в освобождении своей страны, – сказал он.

Матс Людвиг также напомнил, что решение о передаче Украине танков его страна объявила 24 февраля 2023 года. В штабе шведской армии в Энчепинге вели подготовку также и к обучению украинских бойцов и механиков на танках.

Сейчас смотрят

– Эта подготовка должна была проходить практически одновременно с проведением крупнейших за последние 30 лет учений сил обороны Это требовало тщательного планирования и больших жертв со стороны наших сотрудников, которые должны были выполнять функции инструкторов. Мы работали вместе, чтобы решить эту проблему, и я впечатлен нашим персоналом и тем, как хорошо была проведена подготовка, – подчеркнул Людвиг.

Как отмечает издание Forsvarsmakten, телеканал Discovery назвал танк Stridsvagn 122 аналогом немецкого Leopard 2.

Отмечается, что всего было произведено 3 600 единиц танков, эта модель более 30 лет является основой шведских механизированных бригад.

Фото: Forsvarsmakten

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.