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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Швеция предоставила Украине танки Stridsvagn 122: что известно

танки Stridsvagn 122

Швеция передала на вооружение Украины десять танков Strv 122 вместе с украинскими экипажами, которые прошли обучение у шведских военных.

Об этом сообщил начальник оперативного отдела штаба Сухопутных войск Швеции Матс Людвиг.

– Мы дали им (бойцам ВСУ, — Ред.) все, что могли — хорошее оборудование и знания. Теперь мы желаем им успехов в освобождении своей страны, – сказал он.

Матс Людвиг также напомнил, что решение о передаче Украине танков его страна объявила 24 февраля 2023 года. В штабе шведской армии в Энчепинге вели подготовку также и к обучению украинских бойцов и механиков на танках.

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– Эта подготовка должна была проходить практически одновременно с проведением крупнейших за последние 30 лет учений сил обороны Это требовало тщательного планирования и больших жертв со стороны наших сотрудников, которые должны были выполнять функции инструкторов. Мы работали вместе, чтобы решить эту проблему, и я впечатлен нашим персоналом и тем, как хорошо была проведена подготовка, – подчеркнул Людвиг.

Как отмечает издание Forsvarsmakten, телеканал Discovery назвал танк Stridsvagn 122 аналогом немецкого Leopard 2.

Швеция предоставила Украине танки Stridsvagn 122 — что известно

Ілюстрація: Факти ICTV

Отмечается, что всего было произведено 3 600 единиц танков, эта модель более 30 лет является основой шведских механизированных бригад.

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Фото: Forsvarsmakten

Война в Украине, ВСУ, танки, Танки для Украины, Швеция
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Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
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