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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Швеція надала Україні танки Stridsvagn 122: що відомо

танки Stridsvagn 122

Швеція передала на озброєння України 10 танків Strv 122 разом з українськими екіпажами, які пройшли навчання у шведських військових.

Про це повідомив начальник оперативного відділу штабу Сухопутних військ Швеції Матс Людвіг.

– Ми дали їм (бійцям ЗСУ, – Ред.) все, що могли – хороше обладнання та знання. Тепер ми бажаємо їм успіхів у звільненні своєї країни, – сказав він. 

Матс Людвіг також нагадав, що рішення про передання Україні танків його країна оголосила 24 лютого 2023 року. У штабі шведської армії в Енчепінгу вели підготовку й до навчання українських бійців та механіків на танках.

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– Ця підготовка мала відбуватися практично одночасно з проведенням найбільших за останні 30 років навчань сил оборони… Це вимагало ретельного планування і великих жертв з боку наших співробітників, які повинні були виконувати функції інструкторів. Ми працювали разом, щоб розв’язати цю проблему, тож я вражений нашим персоналом і тим, як добре було проведено підготовку, – наголосив Людвіг.

Як зазначає видання Forsvarsmakten, телеканал Discovery назвав танк Stridsvagn 122 аналогом німецького Leopard 2. 

Швеція надала Україні танки Stridsvagn 122 – що відомо

Ілюстрація: Факти ICTV

Зазначається, що загалом було виготовлено 3 600 одиниць танків, ця модель понад 30 років є основою шведських механізованих бригад.

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Фото: Forsvarsmakten

Війна в Україні, ЗСУ, танки, Танки для України, Швеція
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