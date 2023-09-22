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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Друге судно з українською пшеницею вийшло з Чорноморська тимчасовим коридором

Судно - тимчасовий коридор, зерно
Фото: УНІАН

Із порту Чорноморськ (Одеська область) вийшло судно AROYAT з українською пшеницею. Це другий цивільний корабель, який пройде тимчасовим коридором, відкритим Україною.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков.

Судно AROYAT під прапором Палау перевозить 17,6 тис. тонн української пшениці для Єгипту.

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Екіпаж корабля складається з громадян Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії.

– Це друге судно, яке скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден на вхід до порту Чорноморськ із метою експорту агропродукції, – наголосив Кубраков.

Україна відкрила нові тимчасові морські маршрути для цивільних суден після блокування Росією Чорноморської зернової ініціативи. Спершу цим коридором виходили судна, заблоковані в українських портах через повномасштабну війну.

16 вересня стало відомо, що перші два кораблі погодилися пройти через тимчасовий коридор до портів України, а саме в Чорноморськ, для завантаження агропродукцією. Це були балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT.

Судно RESILIENT AFRICA з 3 тис. тонн пшениці для Азії днями успішно пройшло новим маршрутом і прибуло до турецької протоки Босфор.

За словами Олександра Кубракова, наразі три нових судна рухаються в напрямку портів України під завантаження експортною продукцією: це балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA. Вони підтвердили готовність скористатися тимчасовим коридором і прямують до портів Південний та Чорноморськ.

Кораблі мають забрати понад 127 тис. тонн української агропродукції та залізної руди, після чого попливуть у напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії.

Як відомо, Чорноморську зернову ініціативу було погоджено 22 липня 2022 року. Тоді Україна підписала угоду з Туреччиною та ООН для експорту агропродукції через зерновий коридор у Чорному морі. Аналогічну окрему угоду підписала РФ.

Країна-агресор постійно блокувала роботу коридору, а після 17 липня 2023 року вийшла з ініціативи.

Україна вже запропонувала Туреччині відновити Чорноморську зернову ініціативу без участі РФ.

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Фото: Міністерство відновлення України

експорт зерна, Зерно, Олександр Кубраков, Чорноморськ, Чорноморська зернова ініціатива
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