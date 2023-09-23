Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе
В публичном доступе появилось видео успешного удара по командному штабу Черноморского флота России в Севастополе днем 22 сентября.
На обнародованных кадрах можно увидеть, как в здание штаба ЧФ Российской Федерации попала ракета. Пока неизвестно, из какого типа вооружения атаковали этот объект.
В частности, на видео четко видно, как в небо поднимается черный дым, а также образовалась дымовая завеса после взрыва.
Севастопольские Telegram-каналы сообщали, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города около 40 раненых. Среди этих них — в основном офицеры.
Однако не указывается количество вероятных погибших в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Вскоре там и в других городах Крыма прогремела еще серия взрывов — последствия атак уточняются.
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