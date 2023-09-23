Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе

Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе
Фото: Факти ICTV

В публичном доступе появилось видео успешного удара по командному штабу Черноморского флота России в Севастополе днем 22 сентября.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как в здание штаба ЧФ Российской Федерации попала ракета. Пока неизвестно, из какого типа вооружения атаковали этот объект.

В частности, на видео четко видно, как в небо поднимается черный дым, а также образовалась дымовая завеса после взрыва.

Сейчас смотрят

Севастопольские Telegram-каналы сообщали, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города около 40 раненых. Среди этих них — в основном офицеры.

Однако не указывается количество вероятных погибших в результате удара по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Вскоре там и в других городах Крыма прогремела еще серия взрывов — последствия атак уточняются.

Читайте также
В Крыму снова раздаются взрывы: на этот раз в Саках
вибух

Война в Украине, Взрыв, Крым, Росія, Севастополь, Україна-Росія, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Реальный ВВП Украины в годовом измерении вырос на 19,5% — Госстат
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Канада объявила о новом пакете помощи Украине почти на $0,5 млрд
Зеленський і Трюдо
Милли перед отставкой познакомил Залужного со своим преемником генералом Брауном
Залужний і Міллі
Оккупанты перегруппировываются, чтобы остановить продвижение ВСУ в сторону Мелитополя — разведка Эстонии
Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе
Людмила Дараган стала новым госсекретарем Минобороны Украины
Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Обнародовано видео попадания ракеты в командный штаб ЧФ РФ в Севастополе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь