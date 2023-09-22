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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Крыму снова раздаются взрывы: на этот раз в Саках

вибух
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Крыму снова прогремели мощные взрывы. На этот раз местные жители полуострова услышали звуки взрывов в Саках.

День назад, 21 сентября, Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ уже нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому Саки в Крыму.

По данным Вооруженных сил Украины, тогда в аэропорту было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК Панцирь.

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В СБУ добавили, что на этом аэродроме находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher, которые используют оккупанты для координации огня и воздушных атак.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Крым, Росія
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