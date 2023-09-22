В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы
Днем 22 сентября в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.
Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах.
Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске российской ракеты в направлении Кременчуга.
Напомним, российские войска атаковали Полтавскую область ночью 20 сентября.
Вражеский беспилотник попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, в результате чего вспыхнул пожар.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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