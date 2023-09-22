Днем 22 сентября в Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы.

Об этом сообщили местные жители в Telegram-каналах.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске российской ракеты в направлении Кременчуга.

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Напомним, российские войска атаковали Полтавскую область ночью 20 сентября.

Вражеский беспилотник попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, в результате чего вспыхнул пожар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 576-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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