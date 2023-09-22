Потребує перевіркиВалентина Чорна, редакторка стрічки
У Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи
Вдень 22 вересня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск російської ракети у напрямку Кременчука.
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Нагадаємо, російська війська атакували Полтавську область уночі 20 вересня.
Ворожий безпілотник влучив у нафтопереробний завод у Кременчуку, внаслідок чого сналахнула пожежа.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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