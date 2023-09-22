Вдень 22 вересня у Кременчуці на Полтавщині пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі у Telegram-каналах.

Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск російської ракети у напрямку Кременчука.

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Нагадаємо, російська війська атакували Полтавську область уночі 20 вересня.

Ворожий безпілотник влучив у нафтопереробний завод у Кременчуку, внаслідок чого сналахнула пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 576-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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